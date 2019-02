Za telefon Galaxy Fold je moral Samsung razviti novo plast polimera in za približno 50 odstotkov tanjši zaslon, kot ga ima običajnia pametni telefon, material, ki ogoča, da je telefon hkrati fleksibilen in trpežen.Foto: EPA

Svetovna tehnološka podjetja v Barceloni na svetovnem kongresu mobilne tehnologije (MWC) predstavljajo novosti, med katerimi sta najbolj vroči prepogljivost naprav in peta generacija mobilne telefonije (5G), ki bi lahko po nekaterih ocenah vsaj delno oživili pešajočo prodajo pametnih telefonov.

Vse več potrošnikov namreč dlje časa obdrži svoj prenosni telefon, saj novi ne prinašajo tolikšnih inovacij oziroma izboljšav, da bi jih to prepričalo o zamenjavi starega z novim.

Samsung predstavil Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold Official Hands On

Južnokorejski Samsung je tako že pred nekaj dnevi v San Franciscu predstavil svoj novi pametni telefon z 18,54-centimetrskim (7,3-palčni) prepogljivim zaslonom Galaxy Fold, ki v eni napravi združujejo prednosti prenosnih telefonov in tablic. Poleg tega so predstavili tudi novi premijski mobilnik Galaxy S10 vključno z različico, ki podpira omrežje 5G, na kongresu MWC pa so predstavili tudi nove modele v seriji Galaxy A.

V Samsungu med lastnostmi novega prenosnega telefona predstavljajo tudi multiaktivno okno, ki uporabniku omogoča, da hkrati na enem zaslonu odpre in dela z do tremi aplikacijami, ter koncept neprekinjenosti aplikacije. To pomeni, da se aplikacije brez prekinitve prilagodijo prehodu med zaslonoma.

Telefon s kar šestimi kamerami

Samsung je opremil Galaxy Fold z zmogljivim čipovjem naslednje generacije in 12-gigabajtnim procesorjem, tako da ima podobno zmogljivost kot osebni računalnik, pa tudi z dinamičnim zaslonom Amoled, zvočniki AKG in kar šestimi kamerami.

Tu sta tudi napreden sistem dvojne baterije in brezžične skupne rabe energije, kar pomeni, da se lahko brezžično polni prek druge naprave ali brezžično polni drugo napravo, ko je priključen na polnilnik. Galaxy Fold bo na voljo v različici s podporo za mobilno telefonijo LTE in v različici s podporo za mobilno telefonijo pete generacije (5G). Na trg bo prišel 26. aprila, njegova cena pa bo kar 2.000 evrov.

Huawei v tekmo z Matem X

Foto: EPA

Še nekoliko dražji bo Huawejev Mate X, katerega cena je 2.299 evrov, pametni telefon s prepogljivim zaslonom in podporo prihajajočemu brezžičnemu omrežju pete generacije je kitajski telekomunikacijski velikan predstavil v nedeljo.

"Telefon predstavlja odkrivanje neznanega. Kot popolnoma nova vrsta pametnega telefona Huawei Mate X združuje povezljivost 5G, zložljiv zaslon, umetno inteligenco in popolnoma nov način interakcije," je povedal izvršni direktor poslovne enote Huawei Consumer BG Richard Yu.

Ko je Huawei Mate X zložen, ga uporabnik lahko uporablja kot velik telefon z zaslonom OLED velikosti 6,6 palca (16,8 centimetra), ko je razprt, pa se spremeni v tanko tablico z osempalčnim zaslonom, so še sporočili iz podjetja. Huawei Mate X ima mehanske tečaje tipa Falcon Wing, 7-nanometrski mrežni čip Balong 5000 ter visokozmogljivo baterijo z zmogljivostjo 4500 mAh, ki prek standarda Huawei SuperCharge podpira hitro polnjenje z močjo 55 W.

HUAWEI Mate X First Look ‒ The FOLDING FUTURE is Here! | The Tech Chap

Mobilnik je sicer opremljen tudi s čitalnikom prstnih odtisov, ki je integriran v gumb za vklop telefona, in z najnovejšimi kamerami Leica, pri čemer zložljiva oblika telefona omogoča, da se en sistem kamer uporablja kot sprednja in zadnja kamera. Huawei Mate X omogoča uporabo dveh SIM-kartic, pri tem pa bodo uporabniki lahko v telefon vstavili tako kartice, ki delujejo v omrežju 4G, kot tudi kartice, ki delujejo v omrežju 5G.

Nove modele predstavili tudi LG, Oppo in Facebook

Na svetovnem kongresu mobilne tehnologije (MWC) v Barceloni je svoje nove modele predstavil tudi južnokorejski LG, in sicer mobilnik LG V50 ThinQ 5G, ki še ne premore prepogljivega zaslona, je pa nanj mogoče priključiti dodaten zaslon, podpira tudi standard 5G.

V smeri mobilnikov s podporo standardu 5G bo sledilo tudi kitajsko podjetje Oppo. Kot so napovedali, bodo tovrsten mobilnik na trg poslali v drugem četrtletju letos. Mobilnik s podporo 5G je po poročanju tehnoloških portalov napovedal tudi kitajski Xiaomi, poimenovali so ga Mi Mix 3 5G.

Na področju 5G deluje tudi ameriški Facebook, v Barceloni so predstavili projekt vzpostavitve brezžičnih povezav 5G v kalifornijski Alamedi. Upravljalec največjega spletnega družbenega omrežja na svetu sicer izvaja več partnerskih projektov, da bi razširil dostopnosti medmrežja.

Tajvanski HTC je medtem predstavil napravo HTC 5G Hub, ki bo prek povezave z omrežji 5G omogočala ultra hiter brezžični dostop do medmrežja do 20 uporabnikom naenkrat, obenem pa se bo uporabljala tudi kot multimedijska naprava ali rezervna baterija.

V svet prepogljivih mobilnikov se podaja tudi kitajski TCL, ki stoji med drugim za mobilniki Alcatel in Blackberry. Na tokratnem kongresu v Barceloni je sicer pokazal le prototipe svojih prihodnji tovrstnih naprav.

Japonski Sony je medtem predstavil svoj novi premijski model Xperia 1, ki ima zaslon 4K HDR OLED s kinematografskim formatom 21:9. Sočasno je v srednjem razredu uvedel nova modela Xperia 10 in Xperia 10 Plus.