Jeff Bezos si prizadeva izboljšati dostop do Lune, saj ima širšo vizijo o prihodnosti, kjer ljudje živijo in delajo v vesolju. Foto: EPA

"To je neverjetno vozilo in šlo bo na Luno," je dejal Bezos na predstavitvi v washingtonskem konferenčnem centru. Dogodek se je začel z videom z odprave Apollo 11, med katero so prvi astronavti pristali na Luni. "Če vas to ne navdihuje, potem ste na napačnem dogodku," je dodal Bezos.

Najbogatejši Zemljan je povedal, da se njegovo vesoljsko podjetje Blue Origin z zasnovo vesoljskega plovila ukvarja zadnja tri leta. Plovilo bo lahko samostojno letelo v vesolju in hkrati prevažalo štiri velike roverje.

"Moramo se vrniti na Luno in tokrat tudi ostati"

"Danes je naš ustanovitelj delil našo vizijo potovanja v vesolje v korist Zemlje," so v podjetju Blue Origin zapisali na Twitterju. "Moramo se vrniti na Luno in tokrat ostati. Z Blue Moonom smo pripravljeni podpreti Naso, da bi prišla tja do leta 2024," so dodali.

Tudi Bezos se je oglasil na Twitterju: "Blue Origin gradi infrastrukturo, potrebno za sprostitev potenciala naslednje generacije sanjačev. Danes sem se srečal s temi mladimi in prihodnost je v dobrih rokah."

Marca je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa sporočila, da namerava do leta 2024 vrniti ameriške astronavte na Luno. Bezos je dejal, da Blue Origin lahko izpolni ta rok, a le zato, ker je podjetje začelo že leta 2016 načrtovati takšno plovilo.