Pri prispevkih se pojavljajo v podpisu tuji novinarji, hkrati se kot vir navaja tuja medijska hiša. Foto: Splet (posnetek zaslona)

Podobno kot je praksa v tujini, imajo prispevki na lažnih spletnih straneh različne vsebine, ki so atraktivne za klike. A klik na tovrstne objave uporabnika pripelje na prispevek na lažni spletni strani MMC RTV Slovenija, ki je vsebinsko zavajajoč in lažen. Preko lažne spletne spletne strani se na primer skuša uporabnike zvabiti k registraciji spletnih računov in pologu denarja.

Takšni prispevki se nahajajo na različnih spletnih domenah oz. naslovih in ne na domeni rtvslo.si. Poleg tega so pri njih podpisani tuji novinarji.

Uporabniki naj bodo previdni pri postopanju, ko naletijo na takšen primer.

Za dodatne informacije smo na voljo prek e-naslova mmc@rtvslo.si. Lahko pa se tudi obrnete na slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT.