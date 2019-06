Borut Pahor z ekipo študentov strojništva, ki je pometla z mednarodno konkurenco. Foto: Urad predsednika republike/Danijel Novakovič

Za mednarodno tekmovanje Design/Build/Fly (zasnuj, skonstruiraj, leti, op. a.), ki se ga vsako leto udeleži več kot 100 svetovno priznanih in uveljavljenih univerz, so morali zasnovati radijsko vodeno letalo, ki je sposobno opraviti simulacijo operacij letal na letalonosilki. Tekmovanje poteka pod okriljem ameriške zveze aeronavtičnih in vesoljskih inženirjev.

Letalo, ki so ga poimenovali Pretty Boy in dosega hitrosti več kot 100 kilometrov na uro, so gradili več kot pol leta. Vanj so vložili več kot 2.000 ur dela, opravili so več kot 40 testnih poletov.

Člani ekipe študentov ljubljanske fakultete za strojništvo pod imenom Edvard Rusjan Team so postali absolutni zmagovalci na vseh segmentih tekmovanja – pri snovanju, konstruiranju, izdelavi, testiranju in letenju.

S tem so v Slovenijo prinesli že drugo zmago, prvič so zmagali leta 2015. "Z zmago so študenti Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani potrdili, da smo Slovenci pravi letalci, z znanjem in natančnostjo pa pustimo za seboj vsakogar," so ob podelitvi jabolka navdiha sporočili iz urada predsednika republike.

Dan odprtih vrat pri predsedniku. Foto: Urad predsednika republike/Danijel Novakovič

Sodelovalo 100 univerz

Ekipa 17 študentov pod mentorstvom docenta Viktorja Šajna je zmagala med 100 sodelujočimi univerzami in premagala priznane univerze, kot so MIT, Stanford University in Virginia tech.

"Izjemen in navdihujoč dosežek slovenske ekipe je rezultat večletnega dela ter odličnega teoretskega znanja ekipe na področju modeliranja, simulacij, gradnje v letalstvu in mehatronike. Neprecenljivi ob tem so bili nasveti izkušenih modelarjev in pilotov," so navedli v obrazložitvi priznanja jabolko navdiha.

Pahor jabolko navdiha podeljuje od začetka leta 2014 osebnostim in skupinam, katerih dejanja navdihujejo druge. Pogosto so med nagrajenci prav znanstveniki.

Pri predsedniku dan odprtih vrat

Urad predsednika republike Boruta Pahorja je kot ob vseh državnih praznikih pripravil dan odprtih vrat. Predsedniško palačo je obiskalo več kot 350 obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali protokolarne in delovne prostore predsednika republike. Pahor je v nagovoru obiskovalcev dejal, da je Primož Trubar na neki način ubesedil slovenski jezik in položil temelje ne le kulturnega razvoja jezika, temveč tudi znanstvenega.

Praznično vzdušje so obogatili učenci osnovne šole Šempas iz Šempasa, ki so posebej za današnjo slovesnost pripravili kulturni program, s katerim so počastili velikega Slovenca Primoža Trubarja in njegov prispevek k slovenskemu knjižnemu jeziku in slovstvu, so sporočili iz predsednikovega urada.

Jabolko navdiha študentom strojništva