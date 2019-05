ESA. Foto: Reuters

Slovenija je od decembra 2016 pridružena članica Ese, njeno članstvo pa je veljavno do leta 2021, so v sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dodali so, da so v nekaj več kot dveh letih pridruženega članstva slovenska podjetja z Eso podpisala pogodbe za 12 projektov v skupni vrednosti štirih milijonov evrov, pri čemer je najuspešnejše podjetje Sinergise. Poleg tega so bile podpisane še štiri pogodbe z raziskovalnimi organizacijami v skupni vrednosti 670.000 evrov.

Generalni direktor Evropske vesoljske agencije Johann Dietrich Wörner je po navedbah ministrstva Zdravku Počivalšku pritrdil, da je po oceni Ese Slovenija kot članica uspešna, a se od nje vseeno pričakuje še večja angažiranost tako v opcijskih programih kot v pridobivanju projektov na strani gospodarstva.

Slovenija ima v tem trenutku sicer dve možnosti – da ostane pridružena članica do leta 2021 ali pa zaprosi za nadgrajen pridruženi status in postane polnopravna članica leta 2023, so strnili na ministrstvu. Kakšna bo dokončna odločitev, še ni znano, je pa Počivalšek zatrdil, da predstavlja agencija izjemen potencial za slovensko gospodarstvo.

"Glede na analizo OECD-ja, ki kaže, da imajo razvojne dejavnosti podjetij na področju vesoljskih tehnologij multiplikativen učinek, in glede na dejstvo, da gre pri sodelovanju v Esi za izrazito mednarodni trg, je sodelovanje z agencijo za naša podjetja absolutno nujno, saj ugodno vpliva tudi na izvozne tokove. In ti so gonilo našega gospodarstva," je navedel minister Počivalšek.

Dodal je, da je Slovenija vse bližje cilju, da postane tudi polnopravna članica Ese. "S tem se bodo številnim slovenskim podjetjem odprle nove priložnosti – ne le v Evropi, temveč po vsem svetu," je napovedal.

Še o pobudi treh morij

Počivalšek se je danes sešel tudi z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartom. Kot so zapisali na gospodarskem ministrstvu, sta se ministra strinjala, da je za državi izjemnega pomena sodelovanje v pobudi treh morij, ki spodbuja gospodarsko sodelovanje držav med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem. Vrh te pobude bo na začetku junija prav v Sloveniji.

Počivalšek je dejal, da si Slovenija na splošno prizadeva sodelovati v pobudah z gospodarskim namenom, a dodal, da so lahko te uspešne le, če so "v skladu s cilji, prioritetami in politiko EU-ja".

Ministra sta se dotaknila tudi partnerstva na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja v afriških državah. Obe državi v Afriki vidita velik potencial, zato sta se dogovorila za okrepljeno sodelovanje med SID banko in madžarsko Exim banko zaradi zavarovanja transakcij.