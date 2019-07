Renata Dacinger Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Renata Dacinger je prvi obraz izobraževalne oddaje Ugriznimo znanost na prvem programu Televizije Slovenija. Mednarodna komisija Združenja britanskih znanstvenih novinarjev (ABSW) je bila navdušena nad njeno kreativnostjo in občutkom za podrobnosti. Prav tako niso spregledali, da poleg vodenja oddaje to tudi ureja, izbira goste in teme ter pripravlja scenarije.

"Že od malega sem si želela biti znanstvenica. In še danes mi je glede tega včasih žal, ko gledam zanimivo in vznemirljivo delo znanstvenikov in ko poročam o njihovih dosežkih. Ampak ob tej nagradi pa sem neskončno vesela, da sem znanstvena novinarka. Se mi zdi, da sem vseeno nekako blizu temu, kar me je veselilo v mladosti," je povedala Dacingerjeva in dodala: "Vesela sem nagrade, ki pomeni potrditev mojega dela. Nikakor pa to ni nagrada le zame, ampak za vse moje sodelavke in sodelavce, za celotno oddajo, saj na televiziji posameznik ne more ničesar narediti sam."

Ugriznimo znanost

Prva oddaja Ugriznimo znanost je bila na sporedu 6. aprila 2010, koncept in naslov zanjo sta si izmislila Dacingerjeva in režiser Aleš Žemlja. Od takrat je bilo ob četrtkih na sporedu že 334 oddaj. V njih so poročali o vseh najpomembnejših slovenskih in svetovnih znanstvenih odkritjih in dosežkih. Med drugim so v oddaji pokazali prvo pravo človeško srce, vzgojeno v laboratoriju, pogledali, kako lahko iz lasu s pomočjo znanosti odkrijejo, kje je človek živel v preteklosti, zakaj bi bilo dobro, da bi jedli žuželke in celo meduze, ter pokazali tiskanje 3D prve slovenske hiše.