Nova generacija pametnih telefonov Galaxy S10 ima štiri različne modele: Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e in Galaxy S10 5G. Foto: Reuters

Na domačem trgu je Samsung model Galaxy S10 5G sicer na trg lansiral že aprila, le dva dni zatem, ko je Južna Koreja kot prva država vzpostavila super hitro omrežje pete generacije.

5G je naslednji korak v mobilnem internetu, ki omogoča več pasovne širine in večje hitrosti, s čimer nudi večjo podporo funkcijam, ki temeljijo na umetni inteligenci. Omrežje 5G bo uporabnikom omogočalo 20-krat večje hitrosti prenosa podatkov, kot je na voljo v obstoječem omrežju 4G. Celoten film si bodo denimo lahko na svoj pametni telefon prenesli v manj kot sekundi.

Najboljša razpoložljiva oprema

Mobilni telefon Galaxy S10 5G ima najboljšo razpoložljivo opremo, kot recimo 17-centimetrski (6,7-palični) dinamični zaslon Amoled, vgrajeno 3D-kamero s šestimi lečami in še posebej veliko baterijo z zmogljivostjo 4500 mAh.

Cena modela z 256 gigabajti notranjega pomnilnika bo 1,39 milijona vonov (1.090 evrov), model s 512 gigabajti notranjega pomnilnika pa 1,55 milijona vonov (1.210 evrov), kakšne bodo cene v Evropi, ni znano.

Južnokorejski tehnološki velikan Samsung bo svoj prvi pametni telefon, ki ga je mogoče uporabljati v omrežjih pete generacije mobilne telefonije (5G), v Evropi začel prodajati junija, in sicer v tesnem sodelovanju z različnimi evropskimi operaterji, med njimi so tudi Deutsche Telekom, Sunrise, Swisscom, Telefonica in Vodafone.

Pri tem je zanimivo, da v Nemčiji sploh še ni vzpostavljeno nobeno komercialno omrežje 5G.