Proteinska makromolekula spominja na nogometno žogo. Foto: IJS

Raziskovalci, ki jih je vodil Jonathan Heddle z Jagelonske univerze v Krakovu, so izdelali proteinsko makromolekulo, ki jo sestavlja 24 proteinskih enajstkotnikov, zelo obstojna struktura pa je namesto z nitjo sešita z atomi zlata.

Ker podobne proteinske molekule z votlo strukturo v organizmih kontrolirajo pomembne življenjske funkcije, je novo odkritje zanimivo, saj obeta uporabo v farmaciji za prenos učinkovin na tarčna mesta v celicah. Ovojnica take votle strukture namreč lahko ščiti in prenaša izbrane molekule znotraj živih bitij, so zapisali na Institutu Jožef Stefan.

Poleg tega je proteinska molekula po navedbah IJS-ja zelo zanimiva tudi geometrijsko, saj iz enajstkotnikov namreč ni mogoče sestaviti pravilnega poliedra, narava pa pri samoureditvi te proteinske molekule pogoljufa in z malenkostno deformacijo sestavi "prepovedano", nogometni žogi podobno strukturo iz štiriindvajsetih enajstkotnikov.

Proteinska kletka

S tem, ko so raziskovalci iz Poljske, Japonske, Združenega kraljestva in Kanade skupaj s sodelavci Instituta Jožef Stefan pokazali, da je mogoče izdelati takšne proteinske kletke, so odprli novo smer ustvarjanja sintetičnih proteinov.

Z IJS-ja so v skupini sodelovali Mitja Kelemen, Primož Vavpetič in Primož Pelicon, ki so raziskave izvedli na ionskem pospeševalniku IJS-ja v Podgorici pri Ljubljani.

Odkritje je v objavi predstavila ugledna znanstvena revija s področja naravoslovja Nature, kar pomeni tudi pomembno priznanje raziskovalcem, so še zapisali na IJS-ju.