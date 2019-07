FaceApp ima že več kot 80 milijonov uporabnikov. Foto: AP

Aplikacija ruskega podjetja Wireless Lab s sedežem v Sankt Peterburgu je razvila aplikacijo za operacijske sisteme Android in iOS, ki s pomočjo umetne inteligence (AI) iz fotografij ustvari realistične preobrazbe obrazov glede na spol, mimiko, pomladitev in tudi postaranje obraza za kar nekaj let.

A med 80 milijoni navdušenih uporabnikov, ki svojo transformirano podobo delijo na družbenih omrežjih, je zavelo začudenje, da je imela aplikacija dostop do njihovih preostalih fotografij na telefonu, pa čeprav so ji v nastavitvah to možnost onemogočili.

FaceApp CEO Yaroslav Goncharov has sent me a statement in response to concerns about FaceApp, he says they don't sell user data or upload photos without permission and that the company is currently "overloaded" with requests to remove data from the app, https://t.co/c1mW7Ld7Bv — Karissa Bell (@karissabe) July 17, 2019

Fotografijo obdela v oblaku in ne na napravi

Aplikacija namreč deluje tako, da fotografijo v obdelavo naloži v oblak in jo pošlje nazaj v telefon, v primerjavi z na zasebnost občutljivim Applom, ki večino AI-ja izvede na napravi sami. "Ko je fotografija enkrat prenesena v oblak, izgubite nadzor, pa če ste za to dali svoje soglasje ali ne," piše Forbes.

Težava nastopi, ker večina uporabnikov ne prebere pogojev uporabe, ki so se zdaj začeli deliti na družbenih omrežjih.

Aplikacija ima dostop do vseh fotografij na telefonu

Kot je razvidno, se uporabnik s potrditvijo pogojev strinja, da se odpoveduje vsem pravicam in podjetju zagotavlja trajno licenco za uporabo vsebin, "v kateri koli obliki in v katerem koli mediju oziroma distribucijskem omrežju. Zaradi tega je nujno potrebno, da vsakič, ko nekaj ustvarite, se pojavite v neki objavi, nekaj objavite sami, delite objavo oziroma jo umestite v vsebino javnega značaja, zagotovite podjetju Snap Inc., naši podružnici in našim poslovnim partnerjem neomejeno in po vsem svetu veljavno trajno pravico do uporabe vašega imena, vaših preferenc in vašega glasu v namen ustvarjanja reklamnih oziroma sponzorskih vsebin," piše v pogojih uporabe.

Podjetje vam torej ne bo dalo nobene kompenzacije za uporabo vaših podatkov in fotografij, če bi se, recimo, pojavile v kakšnem oglasu v Nemčiji ali na veleplakatu v Moskvi.

Kot opozarja Forbes, bi se iz preteklosti lahko naučili, da aplikacije, kot je Facebook, ne zbirajo vedno osebnih podatkov uporabnikov z namenom, za katerega mi mislimo, da jih. Kot se je že izkazalo, naši osebni podatki niso na varnem.

So apparently apps *can* access pics even if permission is set to “never” (this is the first I’ve encountered that scenario though) @panzer explains a bit more herehttps://t.co/dkRtxPPLzH — Karissa Bell (@karissabe) July 17, 2019

Ali kot je dejal strokovnjak za tehnologijo oblakov Rob La Gesse: "Da bi FaceApp dejansko delal, mu morate dati dostop do vaših fotografij ‒ in to VSEH. Prav tako ima omogočen dostop do Sirija in brskalnika ... Oh, in ima tudi dostop do vseh vaših osvežitev in podatkov v ozadju ‒ torej, tudi ko programa ne uporabljate vi, on uporablja vas."

Demokrati v ZDA opozarjajo predsedniške kandidate, naj aplikacije ne uporabljajo

Kot poroča BBC, pa je ameriški senator Chuck Schumer od FBI-ja in Zvezne komisije za trgovino ZDA (FTC) zahteval preiskavo FaceAppa, "zaradi resnega pomisleka", da bi bili lahko osebni podatki ameriških državljanov izročeni "sovražni tuji sili".

Wireless Lab sicer trdi, da fotografij ne shrani za stalno in da ne zbira podatkov uporabnikov, temveč le tiste, ki jih uporabnik sam želi. Za spletno stran TechCrunch so zatrdili, da podatkov tudi ne posredujejo Rusiji.

Njegovo opozorilo prihaja, potem ko je nacionalni komite demokratske stranke opozoril svoje predsedniške kandidate 2020 in njihovo osebje v kampanji, naj aplikacije ne uporabljajo.

Leta 2017 je bil FaceApp kamen spotike, saj je uporabnikom omogočal tudi spremembo narodnosti, zaradi česar so se uporabnikom takrat opravičili in omenjeni filter umaknili.