Težave z nosilno raketo Vega so prestavile načrtovano izstrelitev slovenskega satelita Trisat (na fotografiji). Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Satelit Trisat, ki je skoraj v celoti plod slovenskega znanja, bi moral po prvotnih načrtih poleteti v vesolje 9. septembra. Z izstrelišča v Francoski Gvajani naj bi ga ponesla nosilna raketa Vega, a je evropskemu vesoljskemu podjetju Arianespace 11. julija spodletela izstrelitev takšne rakete v Zemljino orbito.

Zato so se zamaknili termini drugih predvidenih izstrelitev. "Za zdaj se še delajo analize. Načeloma je tako, da dokler se ne ugotovi, kaj je šlo narobe, ne letijo," je povedal vodja projekta Trisat Iztok Kramberger z mariborske Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), katere ekipa je zasnovala satelit s strokovnjaki mariborskega podjetja SkyLabs.

O novem datumu izstrelitve še ne želi govoriti, ker naj bi bili vsi predlogi le okvirni. Neuradno se za zdaj omenja, da bi do izstrelitve lahko prišlo konec oktobra.

To je bila prva neuspešna izstrelitev rakete Vega, medtem ko so predtem opravili 14 uspešnih izstrelitev. "Za nas je bilo 14 uspešnih izstrelitev dobra referenca. Potem pa na žalost gre petnajsti narobe," je razočaran Kramberger, a še vedno verjame v uspešnost njihove misije. "Mi še vedno računamo na ta, šestnajsti polet," je dejal.

Satelit uspešno preizkusili

Na začetku tega meseca so v čisti sobi njihove fakultete uspešno končali sestavo in preizkušanje satelita, nato pa so ga dostavili v Delft na Nizozemskem, kjer so ga v čisti sobi nizozemskega podjetja Innovative Solutions In Space vgradili v izmetni nosilec.

Izmetni nosilec bi morali nato prepeljati v Brno na Češkem, kjer naj bi ga združili s preostalim tovorom iz programa Misije za mala vesoljska plovila (SSMS) Evropske vesoljske agencije (ESA), a se to zaradi spodletele izstrelitve Vege še ni zgodilo.

"Še vedno smo na Nizozemskem," je pojasnil Kramberger. "Trenutno se pripravljamo na morebitna odstopanja od zastavljenih načrtov. Če bi bila izstrelitev v oktobru, niso potrebni dodatni posegi na satelitu, torej ni treba ponovno polniti baterij. Če bo prišlo do večjega zamika, pa bomo morali opraviti polnilni postopek in druge nujne zadeve. Čakamo več informacij," je dodal.

Izstrelitev iz Francoske Gvajane

Iz Brna naj bi celoten tovor nato dostavili v Francosko Gvajano, od koder bo Trisat z nosilno raketo umeščen v sončno sinhrono tirnico na višini 530 kilometrov. Na tej raketi bo med skupno okoli 50 sateliti tudi nekoliko večji slovenski satelit Nemo HD, ki so ga razvili v Centru odličnosti Vesolje-SI.

Medtem ko je Trisat težak okoli pet kilogramov in bo imel sposobnost opazovanja Zemlje na podlagi multispektralnega zajemanja slik v kratkovalovnem infrardečem spektru, je Nemo HD težak okoli 65 kilogramov in bo sposoben daljinskega zaznavanja z visoko ločljivostjo, kar bo omogočilo pridobivanje slik Zemljine površine in videosnemanje z visoko ločljivostjo.