Airbnb je med največjimi spletnimi ponudniki namestitev po vsem svetu. Foto: Reuters

Za zdaj še ni znano, za kakšen vdor gre, kako so bila gesla zlorabljena in koliko je bilo žrtev, so pa verjetno prevaranti ustvarili tudi lažne profile ponudnikov stanovanj.

Kot je poročala Urška Henigman za Radio Slovenija so eno takih prijav uporabnika prejeli tudi na slovenskem nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost (SI-CERT).

Tadej Hren s centra SI-CERT je glede prijave zlorabe slovenskega uporabnika pojasnil, da so prevaranti po vdoru v račun opravili dve rezervaciji za nastanitev v tujini, pri katerih pa ni bila mogoča povrnitev denarja.

Pred rezervacijo namestitve na spletu je zato priporočljivo, da uporabniki preverijo fotografije stanovanja, če so te enake za namestitve v različnih krajih, potem gre za prevaro.

Če se je zloraba že zgodila, Hren svetuje, da se žrtve vdora takoj obrnejo na podporo uporabnikom pri Airbnbju ali na banki vložijo zahtevo za reklamacijo, če je bilo plačano s kreditno kartico.

Seveda je nujno tudi takoj zamenjati geslo, pri čemer strokovnjaki priporočajo, da si uporabniki za vsako storitev določijo svoje geslo, če je mogoče, pa naj namestijo tudi dvofaktorsko preverjanje.