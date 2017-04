Brutalna kulinarična recenzija slavne restavracije: "Okus po zavrženem kondomu"

Jay Rayner ponovno udaril

9. april 2017 ob 13:09

Pariz/London - MMC RTV SLO

Jay Rayner, Guardianov kulinarični kritik, slovi po svojih neposrednih, nemalokrat uničujočih, pogosto pa tudi zelo slikovitih in duhovitih recenzijah restavracij. A tokrat je prekosil samega sebe in kulinarični instituciji iz Pariza, nosilki treh Michelinovih zvezdic, spisal tako brutalno oceno, da si Francozi verjetno še dolgo ne bodo opomogli.

Rayner ob opisih restavracij nikdar ni skoparil z besedami in se nič kaj dosti ne ozira na uveljavljena mnenja in priznanja. Tudi po taktnosti in diplomatskem ovijanju v celofan ne slovi, a da bi primerjal pozdrav iz kuhinje s "silikonskim vložkom za Barbike z okusom zavrženega kondoma", se še ni zgodilo.

Nesrečnica, ki si je zaslužila oznako "najbolj grozljive restavracijske izkušnje v mojih 18 letih recenziranja", je Le Cinq, restavracija elitnega pariškega hotela Four Seasons George V. na Elizejskih poljanah, kulinarična institucija s tremi michelinkami, po najnovejšem seznamu 50 Best 80. najboljša restavracija na svetu, pa tudi restavracija, kjer boste za eno jed plačali med 70 in 140 evrov, na vinski karti pa imajo težkokategornike v vrednosti 15.000 evrov.



V tem svetišču visoke kuhinje od leta 2014 ustvarja priznani francoski kuharski mojster Christian Le Squer, ki je restavraciji lani priboril še tretjo zvezdico, prav tako lani pa so ga njegovi cehovski kolegi pod okriljem revije Le Chef izbrali za chefa leta.

Preproga za blaženje krikov

A s tem se Rayner očitno kaj dosti ni obremenjeval. "Samo ena stvar je slabša od tega, da ti postrežejo obupen obed – da ti obupen obed postrežejo zagreti natakarji, ki nimajo nobenega pojma, kako zelo grozljive stvari ti počno," začne svojo kritiko britanski pisec, ki pravi, da se v Le Cinq ni podal z namenom spisati recenzijo, ampak zgolj, da bi vsrkal vzdušje v tej gastro palači, ki si je navadni smrtniki ne morejo privoščiti. In se morda malce posmehoval bogatašem, kot priznava.

"Jedilnica je prostran prostor z visokimi stropi in separeji, z debelimi preprogami, ki lahko blažijo krike. Okrašena je v najrazličnejših bež, okrastih in "jebi se" odtenkih. Tu in tam je malo pozlate, da nas spomni, da je to soba, namenjena ljudem, ki ne poznajo krivde. Vse skupaj kriči "denar" tako, kot ljubitelji nogometa kričijo na sodnika. Ob mizi je tudi stolica za žensko torbico. Seveda je," nadaljuje.

Za žensko jedilnik brez cen

Njemu prinesejo jedilnik s cenami, njegovi spremljevalki takega brez. "Ko protestirava, so natakarji videti osupli, a vseeno tudi njej prinesejo takega s cenami. Je pa res, da imam po ogledu teh cen na sumu, da si jih večina ljudi ne bi nikdar več želela videti." Rayner je še najbolj zadovoljen s kruhom, briošem in miniaturno pito z jetrno pašteto ("To bi lahko še kdaj pojedel"), a že kmalu se začne njegova agonija. "Kanape, ki naj bi ga pojedli prvega, je prozorna kroglica na žlici. Videti je kot silikonski vložek barbikine velikosti /.../ Mojo spremljevalko zvije. "Kot bi jedla kondom, ki ga je nekdo odvrgel v prašni kot kioska," piše.

Rayner ni nič kaj bolj milosten do preostalih jedi – jakobovi pokrivači očita dodatek močne kisline ("Ne tiste lahke, aromatične, ki bi jo dal recimo juzu, ampak tiste vrsta ostra kislina, ki se uporablja za loščenje kovancev"), pireju vodne kreše pa pretirano grenkobo. "Moje ustnice so se kar stisnile, kot mačkina rit, ki jo oplazijo koprive."

Leteči golob in zeleni cheesecake

Razočara ga tudi prva, najcenejša predjed – gratinirana čebula "po pariško". "Povedo nam, da ima okus po francoski čebulni juhi. Ob njej hrepenimo po skodelici francoske čebulne juhe. Večinoma je črna kot nočne more in lepljiva kot tla na najstniški zabavi." Goloba naroči rožnatega, a mu ga postrežejo tako surovega, "da bi lahko z nekaj volti ponovno poletel", čokoladne cigare za sladico pa bi bile solidne, "če spregledaš elastični mlečni ovoj, ki je videti kot nekaj, kar bi odpadlo od žrtve z opeklinami".

Še slabše jo odnese cheesecake z grudicami zamrznjenega peteršiljevega prahu. "To pa ni v redu. Vprašam natakarico, kaj je zelena reč. Pove mi in veselo doda ‘Mar ni krasno!’ Ne, ji odgovorim. Ni krasno, ampak je ena najhujših stvari, kar sem jih kdaj jedel. Okus ima po pokošeni travi."

Rayner in njegova spremljevalka sta ob tem popila vsak po kozarec šampanjca ter po en kozarec belega in rdečega vina, za pijačo sta plačala 170 evrov, vse skupaj pa 600 evrov.

Recenzija je bila na Guardianovi spletni strani objavljena danes zjutraj, hipoma so se vsuli komentarji, Raynerjeva spletna stran je zaradi preobremenjenosti začasno prenehala delovati, Le Cinq pa je na Twitterju postal ena od najbolj vročih tem pogovora dneva. Logično je moral Rayner uporabnikom odgovarjati tudi na najbolj očitno vprašanje – če je kdaj sploh poskusil zavrženi kondom. "Da, seveda sem že prežvekoval kondom. Mislim, katera odrasla oseba pa ga ni ..." je bil njegov odgovor.

Kaja Sajovic