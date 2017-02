Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na krožnik damo malo zelenjavne sekanice in nanjo postavimo cvetačno-brokolijevo strjenko. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cvetačno-brokolijeva strjenka na zelenjavni sekanici

Hladna predjed

21. februar 2017 ob 14:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 250 g cvetače, 250 g brokolija, 3 dl vode, 2 žlici agarja, ščepec soli, ščepec popra, muškatni orešček, timijan, 2 dl smetane za kuhanje, 1/2 rumene paprike, 1/2 zelene paprike, 10 dag popra, olje, 1 dimljen losos ali dimljena postrv, koprc, 1 paradižnik.

Cvetačo očistimo in jo v slanem kropu skuhamo. Ko je kuhana, jo v mešalniku skupaj s smetano za kuhanje zmeljemo. Dodamo sol, poper in muškatni orešček. Ohlajeni vodi, v kateri se je kuhala cvetača, dodamo agar, zavremo in mešamo. Ko zavre, prilivamo cvetačni pire. Kuhano maso vlijemo v model. Pri brokoliju postopek ponovimo. Za zelenjavno sekanico zelenjavo narežemo na majhne enakomerne kocke. Vse skupaj na hitro popražimo in začinimo. Ohladimo.

Na krožnik damo malo zelenjavne sekanice in nanjo postavimo cvetačno-brokolijevo strjenko.

Zraven serviramo dimljeno postrv ali lososa in posujemo s koprcem ali pehtranom. Odlična hladna predjed.

A. K., recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)