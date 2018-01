Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! 30 dekagramov mešanih gob očistimo in narežemo na tanke rezine. Dodaj v

Narastek z mešanimi gobami

Mešane gobe očistimo in prepražimo

22. januar 2018 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 30 dag gob, 4 jajca, mlada čebula, malo narezanega peteršilja, 10 dag masla, 3 žlice moke, 3 dl mleka.

Gobe očistimo in narežemo na tanke rezine. 3 dag masla stopimo, dodamo čebulo in jo opražimo. Dodamo še gobe in jih dušimo.

Dodamo peteršilj in dušimo do suhega. V drugi posodi zavremo mleko, ki smo mu dodali preostalo maslo. Med vrenjem dodamo moko in mešamo, da se ne naredijo kepice. Ko se jed precej strdi, odstavimo posodo in enega za drugim dodajamo jajčne rumenjake. Ko jed dobro zmešamo, dodamo dušene gobe. Iz beljakov naredimo trd sneg in ga narahlo vmešamo v jed.

Vlijemo v v pomaščen pekač in pečemo na 200 stopinjah Celzija približno 40 minut.