Kruh, ki ga sestavljajo kvas, mrtvi črički, pšenična moka in tudi različna semena, vsebuje več proteinov kot običajni kruh. Foto: Reuters Kruh bo na prodaj v enajstih pekarnah Fazer po Helsinkih. Foto: Reuters Podjetje načrtuje, da bo lahko prihodnje leto svoj kruh ponudilo že v 47 prodajalnah. Foto: Reuters Vključevanje žuželk v vsakdanjo prehrano je postala redna praksa po svetu. Foto: Reuters

Prvi kruh, katerega glavna sestavina so črički

Finska pekarna načrtuje širitev svoje proizvodnje

23. november 2017 ob 20:34

Helsinki - MMC RTV SLO

Finska pekarna Fazer je predstavila prvi kruh, ki se razlikuje od konkurenčnih izdelkov po glavni sestavini - črički.

Kruh, ki ga sestavljajo kvas, mrtvi črički, pšenična moka in tudi različna semena, vsebuje več proteinov kot običajni kruh. V vsaki štruci je okoli 70 mrtvih čričkov. Za eno štruco pa bo treba odšteti 3,99 evra, je poročala tiskovna agencija Reuters.

"Potrošnikom ponujamo dober vir proteinov in hkrati priložnost, da spoznajo hrano, ki temelji na žuželkah," je dejal vodja inovacij v pekarni Juhani Sibakov. Toda to je šele začetek. Težnje po iskanju alternativnih virov hrane in boljšem odnosu do živali so spodbudile uporabo žuželk kot vira proteinov v številnih zahodnih državah.

Novembra se je Finska pridružila petim evropskim državam, med katerimi so še Velika Britanija, Nizozemska, Belgija, Avstrija in Danska, kjer je dovoljeno, da se vzgajajo žuželke za uporabo v prehranski industriji.

Sibakov je ob tem povedal, da so v pekarni kruh razvijali od konca lanskega poletja. Toda morali so počakati, da jim je država dala zeleno luč. "Ne čutim razlike ... Okus ima po kruhu," je povedala študentka iz Helsinkov Sara Koivisto, potem ko je poskusila nov proizvod.

Kruh, katerega sestavni del so žuželke, bo na prodaj v enajstih pekarnah Fazer po Helsinkih. Toda podjetje načrtuje, da ga bodo lahko prihodnje leto ponudili že v 47 prodajalnah, čeprav je dobava čričkov omejena. Podjetje jih uvaža iz Nizozemske, kjer tudi vlada veliko povpraševanje po njih.

Užitne žuželke postajajo vedno bolj priljubljen proizvod v nišnih trgovinah po zahodnih državah. Predvsem so priljubljene pri tistih kupcih, ki iščejo izdelke brez glutena in želijo ohraniti okolje.

K. K.