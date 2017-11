Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prepražene ostrigarje postrežemo skupaj s polento. Dodaj v

Polenta z ostrigarji in čebulo

Ostrigarje pražimo približno deset minut

14. november 2017 ob 08:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 25 dag polente za hitro pripravo, maslo, 70 dag ostrigarjev, 2 čebuli, 3 žlice kisle smetane, šopek drobnjaka, olivno olje, sol, poper.

Polento pripravimo po navodilu na embalaži in jo zabelimo s koščkom masla. Ostrigarje dobro očistimo in narežemo na kose. Čebuli olupimo in narežemo na kolesca.

Na malo olja popražimo čebulo. Dodamo ostrigarje in na šibkem ognju pražimo približno deset minut. Začinimo jih s soljo in poprom ter vmešamo smetano.

Postrežemo s polento in jed potresemo z nasekljanim drobnjakom.