Lignji s pelati in polento

Preprost recept za ljubitelje lignjev

18. avgust 2017 ob 10:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag manjših očiščenih lignjev, 1 velika pločevinka pelatov (80 dag), 2 dl belega vina, 3 srednje velike čebule, 2 stroka česna, olivno olje, peteršilj, rožmarin, drobtine, 25 dag polente, maslo, sol.

Lignje očistimo, oplaknemo in narežemo na dobre pol centimetra široke trakove. V kozici segrejemo malo olivnega olja in popražimo na kolesca narezano čebulo.

Dodamo lignje, začinimo s soljo in rožmarinom ter dušimo deset minut. Prilijemo vino. Ko večina vina izpari, dodamo pretlačene pelate in stisnjen česen. Pokrijemo in dušimo še 20 minut. Zgostimo z žličko drobtin.

Odstavimo in potresemo s peteršiljem. Polento skuhamo in jo postrežemo k lignjem.