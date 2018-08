Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ste ljubitelji solat? Foto: Dobro jutro Dodaj v

Solata s pečenim sladkim krompirjem

Recept iz oddaje Dobro jutro

29. avgust 2018 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

0,5 kg solate, 2 rdeči papriki, 250 g sladkega krompirja, sol, poper, olivno olje, beli balzamični kis.

Krompir in papriko olupite in narežite. Pekač obložite s pekarskim papirjem, nanj naložite krompir in papriko, začinite in naoljite. Pecite na 200 stopinj približno 20 minut.

Solato operite in jo pustite v hladni vodi. Nato jo začinite z olivnim oljem, belim balzamičnim kisom ter soljo. Dodajte še pečeno papriko in krompir, še toplo premešajte in takoj ponudite.

Lojze Čop, oddaja Dobro jutro