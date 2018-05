Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Okusna marmelada. Foto: Pixabay Dodaj v

Zaljubljena jagodna marmelada s cvetovi bezga

Sladica, primerna za dva

22. maj 2018 ob 09:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg očiščenih in narezanih zrelih domačih jagod, 750 g sladkorja, 5 cvetov bezga, vaniljin sladkor ali strok vanilje, sok 2 limon, 1 žlička citronske kisline, 25–50 g agarja v prahu (odvisno, kakšno gostoto marmelade želimo).

Oprane in narezane jagode premešamo s sladkorjem, vaniljinim sladkorjem in citronsko kislino. Pristavimo na ogenj in na zmerni temperaturi vremo toliko časa, da približno polovica tekočine povre. Vmešamo agar v prahu in sok limone, v katerega smo na kratko namočili osmukane bezgove cvetke. Vremo še kakih 5 minut, dokler se marmelada vidno ne začne gostiti.

Gostoto testiramo tako, da na krožnik, ki ga imamo v hladilniku (da je čim bolj mrzel) kanemo marmelado in če se ne razlije oz. ostane "nalepka" na prst, pomeni, da imamo pravo gostoto in je dovolj kuhana. Nič pa ni narobe z bolj tekočo marmelado.

Več receptov na:

www.dobrojutro.rtvslo.si

.

Med tem lične kozarčke dobro opremo in jih vsaj za 10 minut, brez pokrovčkov, damo v pečico na 180 °C. Pokrovčke dobro razkužimo z alkoholom (lahko kar žganje).

Vročo marmelado razlijemo v vroče kozarčke, vrat še enkrat obrišemo z alkoholom in tesno zapremo. Kozarčke pokrijemo s krpo, da se počasi ohlajajo.

Sa. J., Recept dr. Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)