Foto: Pixabay

36-letnica je v ponedeljek zvečer okoli 23. ure vozila avto ob kanalu reke Drave, po Ulici Kirbiševih v Miklavžu na Dravskem polju.

Med vožnjo jo je prehitel siv karavan. Voznik ji je onemogočil nadaljnjo vožnjo in jo ustavil. Stopil je iz vozila, pritekel do avtomobila oškodovanke, odprl vrata in proti njej nameril pištolo ter zahteval denar, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Ko je s plenom odhajal proti svojemu avtu, je denarnico pregledal in ko je videl, da je prazna, jo je odvrgel v kanal. Nato je obrnil svoje vozilo in odpeljal nazaj proti Dupleški cesti v Mariboru, so še navedli na policiji.