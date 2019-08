Policisti roparja še iščejo. Anonimna številka policije: 080 12 00. Foto: BoBo

Okoli ene ure zjutraj je neznani moški v podhodu pod Mlinsko ulico v Mariboru pristopil do 65-letnega Mariborčana in ga z roko dvakrat udaril v glavo. Nato mu je iz žepa ukradel denarnico z dokumenti in 500 evri. Mariborčan jo je k sreči odnesel brez poškodb. Ropar pa ga je skupno oškodoval za okoli 600 evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Zjutraj pa so bili mariborski policisti obveščeni o še enem ropu, ki se je zgodil sinoči ob

22. uri na Ljubljanski ulici v Mariboru. K 65-letniku, ki je sedel na klopci, je prisedel neznanec, nato pa ga nenadoma z roko udaril v glavo. Moški je zaradi udarca padel s klopi na tla, ropar pa mu je iz žepa jakne ukradel denarnico, v kateri je imel nekaj več kot 600 evrov gotovine in nekaj dokumentov. Skupno ga je oškodoval za okoli 700 evrov.

Policisti roparja še iščejo. Po opisu je star približno 60 let, visok 160 centimetrov, govori slovensko in je oblečen v temnejša oblačila.

Upokojenci so sicer prav sinoči na svoje bančne račune poleg julijskih pokojnin prejeli tudi letni dodatek.