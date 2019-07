Najvišji letni dodatek bodo prejeli tisti s pokojnino do 470 evrov, najnižjega pa tisti s pokojnino nad 810 evrov. Foto: Pixabay

Najvišji letni dodatek oz. regres bodo prejeli tisti s pokojnino do 470 evrov, najnižjega pa tisti s pokojnino nad 810 evrov. Prejemniki invalidskega nadomestila v znesku do 670 evrov bodo prejeli 237 evrov dodatka, tistim z nadomestilom v znesku od 670 evrov do 810 evrov bo nakazanih 187 evrov dodatka, tistim z nadomestilom nad 810 evrov pa 127 evrov, je pojasnila direktorica sektorja za nakazovanje pokojnin na pokojninskem zavodu Marjetka Medved Mrvar.

Po njenih besedah bo letni dodatek danes prejelo 609.468 ljudi, od tega več kot 594.000 upokojencev in skoraj 15.400 prejemnikov invalidskih nadomestil. Pokojninski zavod bo v ta namen izplačal več kot 136 milijonov evrov.

V znesek pokojnine oz. nadomestila za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi del vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, razlike pokojnin in dodatke k pokojnini po drugih predpisih ter pokojnino iz tujine. Višino letnega dodatka za prejemnike tuje pokojnine bodo določili glede na skupen znesek slovenske pokojnine in pokojnine iz tujine. Če upokojenec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, mu bodo tudi letni dodatek obračunali in izplačali v sorazmernem delu.

Jeseni dvig pokojnin

Položaj upokojencev se bo izboljšal na račun izredne jesenske uskladitve, saj je pričakovati zvišanje pokojnin za okoli odstotek oz. odstotek in pol. Občutno višja, po nekaterih ocenah za štiri odstotke, bo naslednja, redna januarska uskladitev, glavni razlog zanjo pa so višje plače, je poročal Radio Slovenija.