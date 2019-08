Skoraj toliko. Foto: Pixabay

Prvega so ujeli 29-letnega slovenskega državljana v avtomobilu znamke BMW, ki je vozil s hitrostjo 211 kilometrov na uro. Poleg prekoračitve dovoljene hitrosti vožnje so ugotovili še več drugih prekrškov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Vozila je prehiteval po desni strani, smeri vožnje ni nakazal in ni vozil po sredini prometnega pasu. Zaradi navedenih kršitev so mu izdali plačilni nalog za 1.560 evrov.

Pozneje so zasačili še 23-letnega švicarskega državljana v avtomobilu znamke Mini Cooper, vozečega prav tako pri hitrosti 211 kilometrov na uro. Tudi njemu so našteli cel seznam dodatnih prekrškov. Kolono vozil pred sabo je prehiteval po desni strani, hkrati smeri vožnje ni nakazal in ni vozil po sredini prometnega pasu. Zaradi omenjenih kršitev so tudi tega oglobili.

Oba voznika so sicer zasačili z uporabo radarskega sistema Provida, vgrajenega v civilno policijsko vozilo, so še sporočili z novomeške policijske uprave.