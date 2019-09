Profesorji ekonomske fakultete mariborske univerze so prejeli grožnje po elektronski pošti. Foto: BoBo

Po poročanju Večera elektronska pošta ni bila poslana z anonimnega naslova, ampak tako, da je bila domnevno zlorabljena identiteta ene osebe. Nekateri sodelavci fakultete naj bi bili precej zaskrbljeni, drugi pa groženj ne jemljejo resno.

Špekulirajo, da je sporočilo poslal ali nekdo od zaposlenih, ki da želi dodatno razburkati že tako zaostrene medosebne odnose na fakulteti, ali kdo od nezadovoljnih študentov. Že lani je namreč prišlo celo do fizičnega napada študenta na delavca fakultete, kar so časopisu potrdili na Policijski upravi Maribor in pojasnili, da so osumljenca takrat kazensko ovadili.

Med prejemniki grozilnega sporočila je bila tudi dekanja Lidija Hauptman, ki je povedala, da groženj na tak način doslej ni bilo, ob tem pa dejanje najostreje obsodila in dodala, da ga jemljejo resno. O prejemu pisma so takoj obvestili rektorja univerze, slednji pa policijo. Od organov pregona zdaj pričakujejo hiter odziv in ustrezno ukrepanje ter odkritje in sankcioniranje storilca.

Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da policisti že obravnavajo kaznivo dejanje grožnje in zbirajo obvestila ter izvajajo druge zakonite ukrepe za izsleditev storilca. Navedene grožnje jemljejo resno in imajo do takih dejanj ničelno toleranco, so še dodali.

Dejanje obsojajo tudi na Univerzi v Mariboru, kjer so policijo ob prijavi zaprosili za prioritetno reševanje. Grožnje zaposlenim po besedah rektorja Zdravka Kačiča razumejo kot napad na integriteto univerze s ciljem onemogočanja izvajanja poslanstva javne institucije.

"To je nedopustno, tudi če gre za šalo," je dejal Kačič. Dodal je, da se z grožnjami srečujejo tudi na drugih članicah univerze, čeprav se trudijo narediti vse, da konfliktov ne bi bilo.