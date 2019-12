Mariborski policisti so bili v nedeljo dopoldne obveščeni o najdbi dveh kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev v gozdu med Mariborom in Miklavžem.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je občan nevarna sredstva našel okoli 300 metrov znotraj gozda in jih prinesel do Ptujske ceste.

O najdbi so obvestili pristojno enoto za neeksplodirana ubojna sredstva, njihovi strokovnjaki pa so predmete prevzeli in odpeljali. Pri tem so ugotovili, da je bil eden izmed najdenih kosov t. i. odskočna mina. (Za ponazoritev je v tvitu objavljena jugoslovanska odskočna mina PROM-1).

Občane so znova opozorili, da je takšno nestrokovno prenašanje eksplozivnih sredstev zelo nevarno, zato morebitne najditelje pozivajo, naj najdenih predmetov ne premikajo ali prenašajo. Namesto tega naj si zapomnijo kraj najdbe, ga, če je to mogoče, označijo ter se umaknejo in o najdbi obvestijo pristojne službe na interventne številke 112 ali 113.