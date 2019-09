Sodnik Zvjezdan Radonjić je kršil sodniško etiko, je odločila komisija. Foto: BoBo

Etična komisija, ki deluje znotraj Sodnega sveta, je soglasno sprejela načelno mnenje, po katerem je presodila, da je bilo ravnanje sodnika Zvjezdana Radonjića v nasprotju s kodeksom sodniške etike. Gre za njegovo odmevno javno razglasitev sodbe v zadevi Milko Novič, v kateri se ni ukvarjal le s konkretno kazensko zadevo, temveč je veliko besed v obrazložitvi sodbe namenil domnevnim pritiskom nanj.

Sodni svet se je do trditev o pritiskih že opredelil in ugotovil, da so brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja. Do etičnosti ravnanja sodnika v konkretnem primeru pa se je nato opredelila komisija za etiko in integriteto.

Kot je ugotovila komisija, so izjave sodnika pri javni razglasitvi sodbe o pritiskih pri sojenju, poskusih discipliniranja in diskreditiranja ter možnostih suspenza, nenapredovanja in uvedbe disciplinskega postopka, ki niso imele podlage v objektivnih dejstvih, presegle namen javne razglasitve sodbe.

Kršeno načelo odnosa

Po mnenju komisije je sodnik s tem kršil načeli odnosa in ugleda po kodeksu sodniške etike. Načelo odnosa se glasi, da sodnik vzpostavlja in vzdržuje korektne in spoštljive odnose s sodelavci in z udeleženci v postopkih, načelo ugleda pa, da sodnik z osebnim zgledom varuje ugled sodstva in se v vseh svojih dejavnostih izogiba neustreznemu ravnanju ali vedenju.

Etična komisija je ob tem sprejela tudi sklep, da bo strokovna služba sodnega sveta do prihodnje seje pripravila dopolnitev smernic za ravnanje sodnikov pri javni razglasitvi sodb po opravljeni glavni obravnavi.