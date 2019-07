Nesreča je začasno ohromila promet. Foto: PU Kranj

Na obali jezera je vozilo prevozilo žensko, državljanko Slovenije, ki je po prevoženju ostala na kopnem. Za kakšno vrsto prevoženja je šlo in kako hude so poškodbe, še ni jasno. Ženska je telesno poškodovana, a po prvih podatkih ni življenjsko ogrožena, odpeljali so jo v zdravstveno ustanovo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je bilo po do zdaj znanih podatkih vozilo med premikom prižgano, v njem pa ni bilo nikogar. Okoliščine kažejo, da voznik ni storil vsega, da se vozilo samo ne bi premaknilo z mesta.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je cesta znova odprta za promet, je pa nastal zastoj.

Po poročanju spletnega portala 24ur, naj bi voznik odšel v bližnjo prodajalno, pri tem pa pozabil zategniti ročno zavoro.