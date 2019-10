Policisti naj bi preiskovali invalidski zaposlitveni center. Foto: BoBo

Preiskave potekajo na območju celjske in ljubljanske policijske uprave na podlagi odredbe celjskega okrožnega sodišča, predkazenski postopek pa vodijo zoper dve fizični osebi.

V njem obravnavajo sum kaznivega dejanja, povezanega s sodelovanjem na javnem razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s področja socialne aktivacije. Osumljeni osebi sta na škodo proračuna EU-ja in državnega proračuna že pridobili okoli 300.000 evrov premoženjske koristi gospodarski družbi iz Celja, pridobitev dodatnih 150.000 evrov premoženjske koristi pa je ostalo pri poskusu.

Odvzemi prostosti in pridržanja niso predvideni. Predkazenski postopek usmerja okrožno državno tožilstvo v Celju.

Lažno prikazovanje

Pomočnik direktorja NPU-ja David Antolović je pojasnil, so pet od sedmih začetih hišnih preiskav doslej že končali, dve še potekata.

"Pri tem kaznivem dejanju sta osumljenki v korist gospodarske družbe iz Celja pridobili 300.000 evrov. Obe sumimo, da sta lažnivo prikazovali, da omenjena gospodarska družba iz Celja izpolnjuje pogoje za sklenitev pogodbe za sofinanciranje projektov. Na tej lažni osnovi sta podali več lažnih zahtevkov za sredstva, ki so bila izplačana," je dejal.

Preiskovali naj bi invalidski zaposlitveni center

Po neuradnih informacijah portala 24ur naj bi policisti preiskovali invalidski zaposlitveni center Griffin, ki zaposluje in usposablja invalidne osebe. Poleg suma goljufije naj bi se v podjetju dogajale tudi hude zlorabe zaposlenih, dodaja portal.

Da se tam dogaja nekaj čudnega, so po navedbah omenjenega medija dlje časa opozarjali tudi sami uporabniki storitev centra. Ti so pripovedovali o izživljanju nad njimi in neupoštevanju njihovih omejitev, o neupravičenih odpuščanjih, nekdanji zaposleni opozarjajo, da naj bi vodstvo za pridobivanje subvencij olepšalo reference strokovnih delavcev brez njihove vednosti.

Antolović je pojasnil, da so v tej fazi postopka predmet preiskave evropska sredstva. "Ne bomo pa zanemarili tudi ostalih nepravilnosti ali sumov storitve kaznivih dejanj, ki bi se ob tem pokazali," je dodal.