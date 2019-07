Poslovnež Sergej Racman, zoper katerega je sodišče odredilo pripor, je še vedno na prostosti, za njim pa tudi še ni razpisana mednarodna tiralica. Foto: BoBo

Kot poroča Večer, je obtožnica vložena, obtožni akt pa še ni pravnomočen. Tožilstvo obtožene bremeni, da so povezani v hudodelsko združbo od 1. avgusta 2014 do 23. januarja letos za prostitucijo izkoriščali 413 deklet. Spolne storitve so morale ponujati v nočnem klubu Marina Sauna Club v Ajševici pri Novi Gorici, ki deluje v okviru družbe Cratos, ki jo lastniško obvladujeta Jože Kojc iz Spodnje Korene in Mariborčan Dejan Šurbek.

V tem obdobju naj bi klub obiskalo najmanj 148.935 moških, ki so za vstop plačali od 60 do 85 evrov. Z izvajanjem prostitucije so obdolženi družbi Cratos, kamor so se stekala denarna sredstva kluba Marina, po prepričanju tožilstva nezakonito pridobili najmanj 21 milijonov evrov. Vpletenosti v hudodelsko združbo je kot prvoobtoženi obtožen tudi poslovnež in lastnik kinematografov Kolosej Sergej Racman, ki je tako kot Kojc in Šurbek solastnik družb, ki so upravljale klub Marina.

Glavno vlogo v kriminalni zgodbi tožilstvo pripisuje Racmanu, Kojcu in Šurbku. Prav oni naj bi izdelali načrt, kako bi pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti služili z izkoriščanjem žensk. Tujke, ki so v klubu ponujale spolne usluge, so po navedbah tožilstva obdolženi ves čas nadzorovali, v prostituiranje pa so ženske, večina iz Romunije, Ukrajine, Albanije in držav nekdanje Jugoslavije, privolile zaradi svojega ekonomskega stanja.

Poleg Racmana, Kojca in Šurbka so kriminalnih dejanj v povezavi s prostitucijo v Marini obtoženi še Vesna Ternovec, Romeo Mavrič, Nena Harej, Edita Petrovčič, Tjaša Vendramin, Suzana Gorjan, Lucija Lazar, Ana Škrabot, Andreja Vižintin, Arijana Žnideršič, Tilen Pešić, Nik Ciani ter v Gorici živeči romunski državljani Marian Adrian Serban, Aurel Donosa in Raj Stoico, še navaja Večer.

Medtem ko so Romuni, Kojc, Šurbek in Ternovčeva v priporu, Racmana za rešetkami še čakajo. Okrožno sodišče v Kopru je sicer zoper njega odredilo pripor, toda Racmana po dveh tednih še ni v priporu.

Kot poroča portal Siol.net, je Racman po neuradnih informacijah na službeni poti v tujini, sicer pa že od leta 2013 uradno živi na Slovaškem. Sodišče je sicer odredilo vročitev prek Policijske uprave Koper, a za zdaj še niso prejeli nobenega odgovora, mednarodne tiralice pa za zdaj še niso razpisali.

Če bo sodišče potrdilo obtožnico, bi se lahko že konec jeseni začelo sojenje. Zagrožena kazen za zlorabo prostitucije je od tri do 15 let zapora, za trgovino z ljudmi od tri do 12 let, za neupravičeno proizvodnjo in promet z mamili pa od enega do deset let.