Ružičeva je bila sodnica tudi v nekaj odmevnih primerih. Foto: Pixabay

Napad na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič je bil, kot so v nedeljo pojasnili na Policijski upravi Maribor, najverjetneje organiziran, saj so storilci Ružičevo pričakali pred njeno hišo. Napadalci so očitno sodnico spremljali in vedeli, da je bila to noč zunaj sama in kdaj se bo vrnila domov. Pred hišo so jo počakali in jo brutalno pretepli, neuradno s kijem. Po telesu ima več zlomov rok, lobanje in obraznih kosti. Napad so ostro obsodili tako v strokovni kot politični javnosti. Ali je bil napad zasebne narave ali povezan z delom sodnice, še ni znano.

Vsi, ki imamo različna poslanstva, jih moramo opravljati brez tega, da smo deležni verbalnega ali fizičnega nasilja. Vsi ljudje smo dolžni ravnati tako, da ne ogrožamo dostojanstva, kaj šele življenja drugih ljudi. Borut Pahor

Napad obsodila tudi predsednik države in premier

"Obsojam napad, skrbi me in pričakujem, da bodo pristojni raziskali in ugotovili, kdo je bil storilec in s kakšnim motivom," je dopoldne dejal predsednik države Borut Pahor in dodal, da dogodek v vsakem primeru obsoja.

Če bi se izkazalo, da je motiv za napad povezan z opravljanjem sodniške funkcije, je po njegovih besedah treba – tako kot bi se to izkazalo v primeru opravljanja novinarske funkcije ali drugih za javnost in družbo pomembnih poslanstev – še toliko primerneje ukrepati zato, da to ne bi postalo sprejemljivo vedenje. "Vsi, ki imamo različna poslanstva, jih moramo opravljati brez tega, da smo deležni verbalnega ali fizičnega nasilja. Vsi ljudje smo dolžni ravnati tako, da ne ogrožamo dostojanstva, kaj šele življenja drugih ljudi," je opozoril.

Predstavniki sodnikov ob napadu na mariborsko okrožno sodnico opozarjajo na nevarnost poklica. Foto: BoBo

"Vsi vedo za moja načelna stališča do potrebe po strpnosti, sožitju, po izogibanju slehernemu nasilju, verbalnemu in fizičnemu," je poudaril Pahor in pristojne pozval, naj primer temeljito raziščejo.

Predsednik vlade Marjan Šarec je napad na mariborsko okrožno sodnico označil za obžalovanja vreden dogodek. Fizično nasilje je popolnoma nesprejemljiva praksa, je poudaril ob robu seje DZ-ja. Sodno vejo oblasti je po njegovih besedah treba jemati kot neodvisno, odločitve sodišč pa spoštovati, pa če so nam všeč ali ne.

Opozorila o vse večjem toleriranju napadov

Oglasila se je tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki je po napadu na mariborsko sodnico ostro obsodila vsakršno nasilje, fizično in verbalno. "Odzivi javnosti žal kažejo na visoko toleranco tako do verbalnih kot fizičnih napadov. Kot družba bi se morali vprašati, kam smo prišli in zakaj se te stvari vse pogosteje dogajajo," je dejala ministrica. Kot je dodala Katičeva, potrebujemo odločne, pogumne in odgovorne sodnike. Ministrica je ob tem izrazila prepričanje, da ta dogodek ne bo vplival na njihovo presojo. Več poudarka pa bo po njenem mnenju treba dati oceni tveganja pri delu posameznih sodnikov.

Predsednik sodniškega društva Andrej Ekart je za Radio Slovenija opozoril, da so sodniki tisti, ki odločajo v sporu, in takrat vsaj ena izmed strank ni zadovoljna z njihovim delom. "Zavedamo se, da se odločamo o usodah ljudi. Odločitve so težke tako za nas kot za njih. Marsikatera stranka težko sprejme te odločitve."

Predsednik sodnega sveta Erik Kerševan pa je v TV Dnevniku pojasnil, da se grožnje sodnikom pojavljajo v različnih oblikah: "Vendar sodniki smo po naravi pokončni in predani poklicu in to na naše delo ne sme vplivati. Ta tragični dogodek je lahko priložnost, da se razmisli, kako težko in odgovorno ter zahtevno je delo sodnikov in sodnic, in upam, da bo ta dogodek zadnji v tej vrsti in da se bodo vsi pristojni ustrezno odzvali. Pričakujem, da bodo tako policija in tožilci ugotovili, kaj se je zgodilo v konkretnem primeru, in se ustrezno odzvali."

Pričakujem, da bodo tako policija in tožilci ugotovili, kaj se je zgodilo v konkretnem primeru, in ustrezno reagirali. Ko bo znanih več razlogov, se bo treba usesti in ugotoviti, kaj je šlo narobe. Ali je to posamičen primer, eksces ali je to nekaj, kar terja širše ukrepanje. Bojim se, da je to lahko slednje. Erik Kerševan

"Ko bo znanih več razlogov, se bo treba usesti in ugotoviti, kaj je šlo narobe. Ali je to posamičen primer, eksces ali je to nekaj, kar terja širše ukrepanje. Bojim se, da je to lahko slednje," je dejal Kerševan in poudaril, da takšni pojavi ne smejo postati nekaj sprejemljivega. "Na delo sodnikov, na predanost to ne bo vplivalo. Vendar se na dolgi rok lahko zgodi, da se bo manj najboljših pravnic in pravnikov odločalo za ta poklic ali pa bodo zapuščali sodniške vrste, če bodo dobili občutek, da ni ustrezno poskrbljeno za njihovo varnost," je opozoril predsednik sodnega sveta.

Kerševan je sicer za Radio Slovenija tudi omenil vprašanje ustrezne varnosti na slovenskih sodiščih. "Imamo sodišča, vključno s sodno palačo v Ljubljani, kjer po mojih ocenah, kljub trudu pravosodnih policistov, ne morejo zagotavljati varnosti, ker so preobremenjena," je dejal.

Odvetniška zbornica Slovenije je napad na sodnico mariborskega okrožnega sodišča Danielo Ružič označila kot nesprejemljiv. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so nad njim šokirani in zgroženi. Pozvali so k ničelni toleranci do nasilja, sodnici pa zaželeli čim hitrejše okrevanje.

"Če je grozljiv dogodek posledica opravljanja sodniškega dela, pomeni tudi napad na celoten pravosodni sistem," so zapisali v zbornici. Poudarili so, da nezadovoljstvo nad odločitvami ali delom vseh deležnikov v pravosodju ne sme nikoli prerasti v verbalni ali celo fizični napad nad njimi.

Varuh pričakuje hiter sodni epilog

Številne obsodbe napada

Na napad na sodnico se je odzval tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. "Takšna dejanja, ki ne bi smela imeti mesta v družbi, obsojam. Organe pregona pozivam, da storijo vse, da se storilci čim prej identificirajo, ta nezaslišani dogodek pa razišče. Omejevanje avtonomije sodne ali katere koli druge veje oblasti s fizičnim obračunavanjem in ustrahovanjem njenih predstavnikov ni dopustno, zato je nujno hitro in učinkovito ukrepanje na vseh ravneh. Pričakujem tudi hiter sodni epilog," je med drugim navedel Svetina.

Tožilci obsojajo nasilje

Na vrhovnem državnem tožilstvu so zapisali, da so globoko pretreseni nad brutalnim fizičnim napadom na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič. "Ostro obsojamo vsakršno nasilje, še posebej kazniva dejanja zoper življenje in telo, ki predstavljajo najhujšo obliko poseganja v človeško integriteto," so navedli na vrhovnem državnem tožilstvu.

Ružičeva sodila v odmevnih primerih

Ružičeva je bila sodnica tudi v nekaj odmevnih primerih, med drugim v tožbi DUTB-ja zoper nekdanje vodilne v Probanki, gospodarskem sporu med Iskro in Mestno občino Maribor glede prekinitve projekta radarji za odškodnino 12,8 milijona evrov ter v odškodninskih tožbah podjetja KND in občine Duplek proti avstrijskemu Verbundu zaradi škode v poplavah Drave leta 2012.