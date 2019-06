Daniela Ružič dela na gospodarskem oddelku mariborskega okrožnega sodišča. Foto: BoBo

Policija preiskuje sum poskusa umora sodnice Daniele Ružič, ki dela na gospodarskem oddelku mariborskega okrožnega sodišča. Kot je na novinarski konferenci pojasnil Andrej Kolbl s PU Maribor, sodnica ni bila napadena le z golimi rokami, ampak s predmetom, napad pa je bil najverjetneje organiziran, saj so sodnico storilci pričakali pred njeno hišo v Pekrah, je poročal Radio Slovenija. Sodnica ni več smrtni nevarnosti.

Policisti so bili o napadu obveščeni ob 1.15 zjutraj. Policisti in reševalci so nemudoma posredovali in poškodovani nudili pomoč ter jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Z UKC-ja so sporočili, da ima sodnica več zlomov rok, lobanje in obraznih kosti.

Ostro obsojam najnizkotnejše dejanje - brutalen napad na mariborsko sodnico. Pozivam vse pristojne, da se najostreje odzovejo na mafijsko-kriminalne združbe v mestu. Kot župan bom še naprej nepopustljiv pri izpolnjevanju zaveze, da bo Mestna občina Maribor naredila vse, kar je v naši moči, da Maribor spet postane in ostane mesto dobrih ljudi, ki jih odlikuje kultura nenasilja in strpnosti. Sodnici stojimo ob strani in izražamo vso podporo. Saša Arsenovič, mariborski župan

Predsednik vrhovnega sodišča in predsednica mariborskega sodišča "šokirana in zgrožena"

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Alenka Zadravec sta v skupni izjavi zapisala, da so v sodstvu šokirani in zgroženi nad brutalnim napadom na sodniško kolegico. "Upamo, da bo organom pregona čim prej uspelo raziskati ta nezaslišani dogodek. Ob tem pa se sprašujemo, ali ni ta nasilni izpad tudi posledica dogajanj v zadnjih letih, ko so nespoštovanje sodniške funkcije ter neupravičeni verbalni napadi na sodstvo ter sodnike postali stalnica," sta zapisala v skupni izjavi.

Tudi v Slovenskem sodniškem društvu so najostreje obsodili napad. Kot so zapisali, jih je "močno pretresla vest o brutalnem fizičnem napadu na našo kolegico sodnico Danielo Ružič, ki je v napadu utrpela hude poškodbe. Fizično nasilje nad sodnico predstavlja hud napad na pravno državo in neodvisnost sodstva. Ne smemo dovoliti, da bi zavladal zakon ulice. Ta napad izkazuje, da je treba vsake verbalne grožnje z napadom na življenje in telo sodnikov v zvezi z njihovim delom resno obravnavati," so opozorili v sporočilu za javnost. Kot so dodali, sodnici želijo dobro okrevanje, njeni družini pa v teh težkih trenutkih izrekajo vso podporo.

Ministrstvo za pravosodje: Verbalno nasilje hitro preraste v fizično

Tudi na ministrstvu za pravosodje so v odzivu na poskus umora mariborske okrožne sodnice Daniele Ružič ostro obsodili vsakršno nasilje. Do kakršnegakoli nasilja, tako verbalnega kot fizičnega, je po navedbah ministrstva potrebna ničelna toleranca, saj je žal vse pogostejše verbalno nasilje, ki pa prehitro preraste tudi v fizično, so opozorili. "Hkrati pa želimo izpostaviti pomembnost sodniške funkcije in vseh ostalih deležnikov v pravosodju, ki trdno branijo načelo pravne države. Pravosodni deležniki so vsakodnevno izpostavljeni tveganju in nevarnosti, zato se zavzemamo, da vsem zagotovimo ustrezne pogoje za opravljanje tako pomembnih funkcij," so sporočili z ministrstva. Sodnici pa so zaželeli "vse dobro v upanju na čimprejšnje okrevanje".



Ružičeva sodila v odmevnih primerih

Ružičeva je sodila v odmevnih primerih, med drugim v tožbi DUTB-ja zoper nekdanje vodilne v Probanki, gospodarskem sporu med Iskro in Mestno občino Maribor glede prekinitve projekta radarji za odškodnino 12,8 milijona evrov ter v odškodninskih tožbah podjetja KND in občine Duplek proti avstrijskemu Verbundu zaradi škode v poplavah Drave leta 2012.

Policija zbira informacije

Preiskovalni sodnik je prevzel vodenje ogleda kraja kaznivega dejanja skupaj z mariborskimi kriminalisti, ki izvajajo intenzivno kriminalistično preiskavo. Policija poziva vse, ki imajo kakšne informacije ali kar koli vedo o napadu, da pokličejo na 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Več bo znano po 15. uri, ko bo mariborska policija podala izjavo v povezavi s preiskavo poskusa umora mariborske sodnice.

Sodniki so v preteklosti že bili tarče napadov

24. septembra 1996 je bomba eksplodirala pred hišo takratnega mariborskega sodnika Konrada Rebernika. Hudo je bila ranjena njegova žena Živa Lorbek Rebernik. Napad je bil povezan s sodnikovim delom. Novembra 2009 pa je pred stanovanjsko hišo sodnice kazenskega oddelka ljubljanskega okrožnega sodišča Katarine Turk Lukan v Radovljici eksplodiralo eksplozivno telo. Poškodovana je bila ena izmed dveh sodničinih mladoletnih hčera. Tudi ta napad naj bi bil povezan s sodničinim delom.