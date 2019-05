Podlehnik. Foto: Danijel Poslek

V skupini je bilo 19 državljanov Iraka in dva državljana Turčije, od tega osem otrok. Skupino sta vodila Bolgar in Turk, ki so ju pridržali zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljenega prehoda čez državno mejo. Policisti bodo oba s kazensko ovadbo privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Sicer pa so pri postopku ugotovili, da je skupina s kombijem potovala iz Sarajeva proti Sloveniji. Državno mejo iz Bosne in Hercegovine v Hrvaško so prepluli s čolnom, pri tem pa naj bi jim pomagal še neznani Alžirec. Vsi so med postopkom zaprosili za mednarodno zaščito in so jih prepeljali v azilni dom.

Še več drugih nezakonitih prehodov meje

Na mejnem prehodu Obrežje pa so že v petek popoldne ob vstopu v Slovenijo v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak pri pregledu tovornega dela našli dva Pakistanca in tri Afganistance, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejnemu nadzoru in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Vseh pet so po končanem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so ob tem konec tedna prijeli še deset prebežnikov na območju krajev Drašiči, Cerov Log in Kapele, postopki s petimi državljani Alžirije, tremi državljani Egipta in dvema državljanoma Pakistana pa še niso končani.

Pestro na območju PU-ja Koper

Še pestreje je bilo konec tedna na območju Policijske uprave Koper, kjer so od petka obravnavali 36 ljudi, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Kar 32 so jih obravnavali policisti na območju Ilirske Bistrice, dva koprski, po enega pa kozinski policisti in policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe. Štirje prebežniki so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih prepeljali v azilni dom, preostali pa bodo po končanih postopkih vrnjeni na Hrvaško.

Na območju ljubljanske policijske uprave so policisti v zadnjem dnevu prijeli in obravnavali državljana Irana in Alžirije, enega v naselju Vrt na območju Kočevja, drugega v Ljubljani, kjer je zaprosil za mednarodno zaščito.