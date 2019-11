Sedmim ljudem so policisti zasegli orožje oziroma predmete, podobne orožju. Foto: Reuters

Vodja oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi Novo mesto Anton Štubljar je dejal, da bodo zaseženo orožje oziroma predmete, podobne orožju, poslali na nadaljnjo analizo, s katero bodo ugotavljali, v katero kategorijo orožja sodijo. Če bodo ugotovili, da gre za prekršek, bodo osebam izdali obdolžilni predlog. Eni osebi so tudi izdali globo zaradi lažne naznanitve prekrška.

O vsem skupaj so obvestili okrožnega državnega tožilca, ki pa po besedah Štubljarja v dogodku ni našel elementov kaznivega dejanja.

Po poročanju POP TV-ja pri lovski koči v Planini v Podbočju poteka tabor samooklicane Štajerske varde, ki v vojaških formacijah daje vtis, da opravlja policijske naloge. Tudi vodja varde Andrej Šiško je na Facebooku zapisal, da je varda "ta konec tedna prisotna ob meji, na različnih lokacijah".

Po poročanju televizije so tabor zjutraj obiskali policisti, ki so udeležence legitimirali in nekaterim odvzeli orožje, za katerega pripadniki skupine trdijo, da so replike. Pozneje naj bi udeleženci tabora sami klicali policijo, češ da so na območju, kjer taborijo, opazili okoli 16 ljudi, oblečenih v kamuflažna oblačila. Po informacijah POP TV-ja naj bi bil klic namerno izzivanje policije.

Policija si sicer po besedah Štubljarja prizadeva, da bi s spremembo zakonodaje imela boljše pogoje za delo, da bi lahko učinkoviteje preprečevali in odkrivali tovrstne odklone, "ki pomenijo varnostno tveganje".

Sporno ustanavljanje vard

Policija je namreč v letih 2018 in 2019 ob povečanem migracijskem valu zaznala pogostejše ustanavljanje različnih (ne)uradnih gibanj, iniciativ in združenj, tako imenovanih vard. Pri njihovem ravnanju naj bi bili sporni predvsem nošenje enotnih imitacij uniform oziroma enotnih oblačil in imitacij orožja ter gibanje v bližini državne meje, pri čemer razglašajo, da varujejo državno mejo.

Vlada je zato ta teden obravnavala ukrepe, kako omejiti tovrstne skupine, a si bo za njihovo potrditev vzela še nekaj časa. Na ministrstvu za notranje zadeve so za zdaj pripravili noveli zakona o nadzoru državne meje in zakona o javnem redu in miru. Ta predvideva sankcioniranje nošenja imitacij orožja in uniform, če posamezniki ali skupine vzbujajo videz, da izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb.