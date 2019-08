Ponesrečenega jamarja zgodaj zjutraj rešili iz brezna

Brezno so z razstrelitvami širili minerji

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

Ponesrečenega jamarja so v zgodnjih jutranjih urah le dvignili na površje. Foto: JRS

Okoli 4.30 zjutraj so iz brezna Preporod po 30 urah rešili jamarja, ki mu je med četrtkovim nočnim vzponom na glavo padla skala, mu prebila čelado in ga poškodovala. Reševalci so ga odpeljali v UKC Ljubljana.