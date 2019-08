Požar so ponoči omejili. Foto: Nejc Perkon

Požar na Cerju zaradi burje in težke dostopnosti terena še vedno ni popolnoma pod nadzorom. Čez noč se požar ni širil, je pa na posameznih mestih prihajalo do vnovičnega vžiga, tako da je bila tudi noč za 130 gasilcev, med njimi tudi 20 z italijanske strani, kar pestra. Danes jih bo na terenu zamenjalo 150 gasilcev, pomagali pa naj bi jim tako kot včeraj tudi štirje helikopterji.

"Čez noč je bilo kar pestro, zaradi burje so se žarišča razplamtevala. Trenutno so aktivna še tri požarišča, ki jih bomo danes tudi ob pomoči helikopterjev poskušali pogasiti," je povedal vodja intervencije Simon Vendramin.

Po prvih ocenah gozdarjev je pogorelo več kot 100 hektarjev borovega gozda in listavcev. Z ognjem se je včeraj spopadalo več kot dvesto gasilcev iz celotne severne Primorske, pomagali so tudi štirje helikopterji, od tega dva italijanska, je za Radio Slovenija poročal Valter Pregelj.

Požar je izbruhnil v okolici pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Foto: BoBo

"Razmere so pod kontrolo, požar smo zadržali v zastavljenih mejah," je pojasnil regijski poveljnik gasilcev Stanko Močnik.

Na zaraščenem in deloma neprehodnem terenu so posredovali tudi pripadniki državne enote za varstvo pred nevarnimi ubojnimi sredstvi, saj so na tem območju še vedno ostanki iz prve svetovne vojne. Po besedah pirotehnikov je bilo mogoče slišati eksplozije ostankov iz vojne.

Burja naglo razširila požar

Na Cerju je zagorelo v sredo nekaj po 12. uri, ogenj pa se je zaradi burje naglo širil. Po Vendarminovih besedah najbližja vas Lokvica ni ogrožena, prav tako ogenj ni ogrozil bližnjih kmetijskih površin, predvsem oljčnikov. Pred ognjem so uspeli obvarovati tudi pomnik miru na Cerju.

Aktiviran je bil tudi državni načrt za pomoč ob večjih naravnih nesrečah. Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta regionalna cesta Miren-Opatje selo.