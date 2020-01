Foto: Televizija Slovenija

Pred sodnika je danes stopilo prvih pet obtoženih. Javna sredstva naj bi oškodovali za več kot milijon evrov. Kriminalisti so med preiskavami pri njih našli večje vsote gotovine in zlate palice.

Gre za donacije, plačilo za dobro opravljeno delo in plačilo za poročanje dobavitelju o morebitnih težavah z medicinskim pripomočkom, so zatrjevali trije zdravniki – Vane Antolič, Samo Karl Fokter in Robert Janez Cirman, medtem ko se Miodrag Vlaovič ni želel zagovarjati.

Tožilstvo je nasprotno prepričano, da so na bančne račune doma in v tujini prejeli od 10.000 do 53.000 evrov podkupnine, zato da so še naprej naročali medicinsko opremo pri podjetju Emporio Medical.

"Zbiram donacije kot vsi predstojniki, brez donacij se slovenskemu zdravstvu piše še slabše, vse zbrane donacije so bile porabljene za obnovo zastarele operacijske," je zatrjeval Vane Antolič, nekdanji predstojnik ortopedske klinike v ljubljanskem kliničnem centru.

Očitana podkupnina je provizija za moje dobro opravljeno delo, pa je povedal obtoženi, nekdanji komercialist pri podjetju Emporio Medical, Darko Žafran, ki naj bi zdravnikom dajal gotovino.

Začetek sojenja v največji korupcijski aferi v zdravstvu

Ob tem je več zagovornikov sodišče opozorilo na dejstvo, da tožilec ni obtožil lastnic tega podjetja, Ane in Urške Jurkovič, ker naj bi v zameno za imuniteto razkrili imena in ozadje afere.

"Za katere je danes povedal, da sta storilki, in da je zoper njiju zavrgel ovadbi," je novinarjem pojasnil Fokterjev odvetnik Janez Koščak.

"Celoten postopek temelji na treh damah, ki so vse v kazenskih postopkih, drugih – samo v tem pa niso," je dodal Cirmanov odvetnik Franci Kodela.

Ko bo sodišče izreklo sodbo prvi šesterici, bo na vrsti še šest obtoženih, medtem pa so že zastarali postopki zoper štiri ljudi. Kdaj bo zaslišan prvoobtoženi, ljubljanski radiolog Zoran Milošević, ki naj bi prejel 115.000 evrov podkupnine, ni znano.