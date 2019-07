Foto: BoBo

V članku je bilo zapisano, da naj bi bila med osumljenimi tudi brata Matija Šešok in Klemen Šešok, lastnika družbe Taxgroup, ki sta po ugotovitvah kriminalistov organizirala menedžerski prevzem Perutnine Ptuj, poroča Siol.

Klemen in Matija Šešok sta poslala prikaz nasprotnih dejstev. Objavljamo ga v celoti.

"V prevzemu Perutnine Ptuj nikoli nisva sodelovala. Navedba je še toliko bolj neosnovana, ker se v Sloveniji ob prevzemih točno navede, kdo jih izvaja, to so prevzemniki, med katerimi ni bilo naju, niti družbe Taxgroup ali katerekoli z nama povezane osebe. Prav tako se iz dokumentacije, ki se obravnava po prevzemni zakonodaji, popolnoma jasno vidi, kdo so organizacije, ki pri prevzemih vodijo postopke in jih organizirajo. Družba Taxgroup ni pripravljala ponudbe za prevzem, niti ne druge prevzemne dokumentacije ali se kakorkoli dogovarjala za financiranje prevzema oz. izvajala druge aktivnosti v zvezi s ponudbo za prevzem Perutnine Ptuj, niti nisva nobene izmed aktivnosti opravljala midva.

Matija Šešok, Klemen Šešok"