Trenutno so prostost odvzeli sedmim ljudem.

Združba je od konca leta 2018 do danes skozi Slovenijo prepeljala najmanj 270 ljudi.

Kriminalna združba je bila mednarodna. Foto: BoBo

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, doslej zbrane ugotovitve kažejo, da so osumljeni v sodelovanju z neznanimi storilci iz Slovenije ali tujine organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala za nezakonito prevažanje prebežnikov.

Več podrobnosti bo znanih po jutrišnji novinarski konferenci.