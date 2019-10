Foto: MMC RTV SLO

Preiskava več kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je trajala leto in pol in v sodelovanju s pristojnimi organi nekaterih drugih držav, končali pa so jo 16. oktobra. "Člani navedene združbe so utemeljeno osumljeni, da so v letu in pol iz Kitajske prek Srbije, BiH-a in Hrvaške na ozemlje Slovenije proti plačilu nezakonito spravili najmanj 143 tujcev, državljanov Kitajske, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Slovenijo in prebivanje v njej," je na današnji novinarski konferenci povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič.

Združba je Kitajce po ugotovitvah kriminalistov najprej z letalskimi prevozi, večinoma prek Moskve, privedla v Beograd, od tam nezakonito čez Hrvaško in občasno BiH v Slovenijo, od tam pa naprej v Italijo. Za prevoze po Sloveniji do Italije so najemali taksije.

"Štirje osumljenci so vozniki taksijev, ki so prevoze izvajali pod pretvezo javnih prevozov potnikov. A je bilo z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov ugotovljeno, da so člani te dobro organizirane kriminalne združbe, v kateri so imeli točno določeno vlogo," je pojasnil Meglič.

Čez mejo iz Hrvaške v Slovenijo so tujce prevažali na območju naselij Paradiž in Mali Okič v občini Cirkulane. Po nezakonitem prehodu državne meje so jih odpeljali do Ptuja, kjer so jih predali domnevnim taksistom, ki so jih nato odpeljali do bližine meje z Italijo ali v Italijo, kjer so jih prevzeli drugi člani hudodelske združbe.

"Člani organizirane kriminalne združbe so delovali na način, da so bile njihove vloge pri izvrševanju kaznivih dejanj jasno razdeljene – vse z namenom pridobivanja protipravne premoženjske koristi," je poudaril Meglič.

Policija odkrila skupino tihotapcev

Celoten predkazenski postopek je usmerjalo okrožno državno tožilstvo na Ptuju. Po končani preiskavi so kriminalisti odvzeli prostost in odredili policijsko pridržanje petim članom združbe, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve najmanj 22 kaznivih dejanj. S kazensko ovadbo so jih privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku na Ptuju, ki je po zaslišanju zoper tri osumljence odredil pripor, zoper dva pa hišni pripor. Gre za enega državljana Slovenije in štiri državljane Kitajske, ki pa imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

V preiskavah, pri katerih so sodelovali kriminalisti policijskih uprav Maribor, Celje, Murska Sobota, Ljubljana in Kranj, so zasegli okoli 39.000 evrov gotovine, potne liste in več elektronskih naprav.

"Z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da so tujci za pot iz Kitajske do Italije organizatorjem nezakonitih prehodov plačali od 9.000 do 14.000 evrov po osebi. Hudodelska združba si je tako v nadzorovanem obdobju pridobila protipravno premoženjsko korist v znesku najmanj 1,287 milijona evrov," je še povedal Meglič.

Na Kitajskem so jih organizirano vabili v Italijo

Za očitano kaznivo dejanje je predpisana kazen od enega do osmih let zapora in denarna kazen. Po ugotovitvah kriminalistov so do Kitajcev, ki so jih nato prepeljali v Evropo, pristopali že na Kitajskem in jih vabili v Italijo. Kaj točno so potem ti Kitajci tam počeli, za zdaj ni znano.

Na območju Policijske uprave Maribor so letos zaradi storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države obravnavali 44 osumljencev, od tega jih je 40 končalo v priporu. V celotnem lanskem letu pa so s tega področja obravnavali 16 osumljencev, od katerih so zoper 12 ljudi odredili pripor.