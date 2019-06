Foto: MMC/Televizija Slovenija

Kot so sporočili, je zunajobravnavni senat po natančni presoji predloženih dokazov, ki so se v času odločanja preiskovalne sodnice nahajali v spisu, ugotovil, da je sodnica pravilno presodila, da ni izkazan utemeljen sum, da je kršitelj storil očitano kaznivo dejanje, kar pa je zakonski pogoj za odreditev ukrepa prepovedi približevanja.

"Zunajobravnavni senat je ob obravnavi pritožbe ugotovil, da do zdaj zbrani podatki in tudi k pritožbi priložena kazenska ovadba ne omogočajo zaključka o obstoju utemeljenega suma, da je kršitelj storil kaznivo dejanje, kot je zatrjevano v ukrepu o prepovedi približevanja," so zapisali.

Ob tem so na sodišču pojasnili, da odreditev prepovedi približevanja pomeni poseg v človekove temeljne pravice in svoboščine, zato morajo biti za tak ukrep izpolnjeni vsi zakonski pogoji, zaradi česar je potrditev ukrepa tudi zaupana sodiščem.

Kot je znano, je bila sodnica mariborskega okrožnega sodišča Daniela Ružič 16. junija malo po polnoči tarča napada pred domačo hišo. Zaradi poškodb se še vedno zdravi v bolnišnici.

Preiskava je najprej tekla tako v smeri sodničinega zasebnega kot tudi službenega življenja, po obširni preiskavi pa je policija prepričana, da je napad povezan z njenim zasebnim življenjem. Napadel naj bi jo njen partner, s katerim naj bi bila v razhajanju, zoper katerega je policija tudi vložila kazensko ovadbo. Ker tožilstvo po pisanju medijev zoper osumljenca ni predlagalo pripora, mu je policija izrekla ukrep prepovedi približevanja, ki pa ga je preiskovalna sodnica slovenjgraškega sodišča razveljavila, ker je menila, da zanj niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji.