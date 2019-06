Daniela Ružič dela na gospodarskem oddelku mariborskega okrožnega sodišča. Foto: BoBo

Moški je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja poskusa umora, s tem ko je 16. junija zvečer pred stanovanjsko hišo v okolici Maribora hudo telesno poškodoval mariborsko sodnico Ružičevo, so v sporočilu za javnost zapisali na Policiji upravi (PU) Maribor.

Več informacij o preiskavi bo mariborska policija podala na sredini izjavi za javnost.

V petek so policisti v okviru preiskave napada pridržali enega človeka. Po poročanju medijev je bil pridržan partner napadene sodnice, ki pa so mu pridržanje v nedeljo odpravili.

Ružičevo so v nedeljo 16. junija malo po polnoči napadli pred domačo hišo in jo hudo poškodovali. Napadli naj bi jo s predmetom, s katerim, pa policisti zaradi interesa preiskave doslej še niso povedali. Neuradno naj bi šlo za kij.

Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem.