Proti Urošu Rotniku na celjskem sodišču teče tudi sojenje zaradi obtožb o kaznivih dejanjih preprečitve dokazovanja in krive ovadbe. Foto: BoBo

Potem ko nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik na predobravnavnem naroku julija lani ni priznal tatvine dokumenta o prijavi finančnega premoženja, se je danes na okrožnem sodišču v Celju začela glavna obravnava v tej zadevi. Rotnik je vnovič zatrdil, da jeseni 2013 iz davčnega spisa na Finančni upravi RS ni odtujil nobene listine.

Okrožni državni tožilec Matej Oštir Rotniku očita, da je novembra 2013 na finančni upravi v Ljubljani protipravno odvzel omenjeno listino, da je to storil na predrzen način in da je s tem otežil postopek dokazovanja njegovega premoženja. Po navedbah tožilca naj bi Rotnik izkoristil krajši odhod inšpektorja iz pisarne in odtujil dokument. Zagrožena kazen za kaznivi dejanji preprečitve dokazovanja in tatvine dokumenta je do pet let zapora, je povedal Oštir.

Nekdanji direktor TE Šoštanj naj bi pred šestimi leti Fursu prijavil dobre tri milijone gotovine, dokument pa naj bi pozneje iz davčnega spisa odtujil. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Rotnik, za katerega na celjskem sodišču teče sojenje tudi zaradi obtožb o kaznivih dejanjih preprečitve dokazovanja in krive ovadbe, v katerem sta še dva soobtožena, je dejal, da je izvirno listino o prijavi svojega premoženja maja 2013 oddal pristojni davčni inšpektorici. V njej je prijavil 1,7 milijona evrov premoženja, od tega je bilo njegovega osebnega premoženja za 980.000 evrov, preostanek se je nanašal na družinsko premoženje.

Novembra 2013 je na pogovoru z davčnim inšpektorjem v Ljubljani, ko mu je ta vročil sklep o zavarovanju premoženja, prvič opazil zapis, da je prijavil premoženje v višini 3,3 milijona evrov, je dodal.

Na vprašanje sodnika Marka Brišnika, zakaj pri zapisniku tega sestanka ni vztrajal, naj se številka popravi, Rotnik danes ni znal odgovoriti. Dejal pa je, da zapisnika sploh ni bral.

Povedal je še, da so kriminalisti med hišno preiskavo, ki so jo pri njem opravili junija 2013, iskali originalno listino o prijavi premoženja, vendar jim je izročil le kopijo, saj da od maja 2013 originalne listine ni več videl.

Naslednji teden na vrsti zaslišanje davčnega inšpektorja

Sojenje se bo nadaljevalo 28. junija z zaslišanjem davčnega inšpektorja in nekaterih prič.

Davčni pregled pri Rotniku je stekel konec leta 2012, inšpektorji pa so pregledali njegovo poslovanje med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2011. Potem ko naj bi novembra 2013 dokument o prijavi premoženja odtujil iz davčnega spisa, je tožilstvo januarja 2016 vložilo zahtevo za preiskavo. To je sodišče uvedlo devet mesecev pozneje, februarja 2017 pa je tožilstvo vložilo obtožnico proti Rotniku.

Medtem je finančna uprava Rotniku oktobra 2014 odmerila plačilo nekaj manj kot 1,6 milijona evrov dodatnega davka, ki ga je Rotnik poplačal lani po neuspeli reviziji na vrhovnem sodišču. Rotnik sicer meni, da so iskali grešnega kozla za manjkajoče tri milijone evrov, ki so jih kriminalisti iskali v Termoelektrarni Šoštanj.