Slovenska vojska delo policije podpira z večino opreme, ki jo ima v uporabi. Foto: BoBo

Slovenska vojska (SV) je sicer na zahteve policije po večji podpori pri preprečevanju nezakonitih migracij število vojakov na meji letos povečala dvakrat, maja in julija, obakrat za 35 vojakov.

Skupno je na podporne naloge policiji svoje pripadnike napotila 146.783-krat in prevozila več kot pet milijonov kilometrov, pripadniki vojske pa so postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir, so zapisali na spletni strani vojske.

Pripadniki vojske sicer že od leta 2015 sodelujejo pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir, še vedno tudi s brezpilotnimi letali podpirajo opazovanje državne meje ter opazujejo, spremljajo, poročajo in varujejo policiste med opravljanjem postopkov.

Na podlagi dodatnih pooblastil so v preteklosti smeli tudi opozarjati, napotovati, začasno omejevati gibanje ter sodelovati pri obvladovanju skupin in množic. Poleg tega so s helikopterji patruljirali ob meji in oskrbovali helikopterje policije z gorivom. Pomoč pa so pripadniki SV-ja nudili tudi civilni zaščiti ter opravljali prevoze, oskrbovali, varovali in urejali sprejemne in nastanitvene centre, deratizirali oziroma dezinficirali objekte civilne zaščite, pripravljali in delili tople obroke in napitke ter vzpostavljali premične tuširnice.

V kombijih 34 in 31 tujcev

Policisti so v ponedeljek zjutraj v naselju Trata pri Kočevju ustavili tovorno vozilo in v postopku ugotovili, da je neki Romun v kombiju prevažal 31 Pakistancev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost. Tujci v postopku niso zaprosili za mednarodno zaščito.

Popoldne pa so v bližini naselja Dobliče pri Črnomlju prijeli 45-letnega državljana Italije, ki je imel v kombiju 34 tujcev, 33 državljanov Pakistana in državljana Afganistana. Vse so pridržali. 45-letnega Italijana pa bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pomoči pri nezakonitem prehajanju državne meje.

Policija išče prevajalce za postopke s tujimi državljani iz Afrike in Azije. Foto: BoBo/Borut Živulović

Policija išče prevajalce

Za prevajanje v postopkih s tujci policija išče prevajalce za ustno in pisno prevajanje iz bengalščine, tigrinjščine, kurdščine, darija, farsija, urduja in paštunščine v slovenski, srbski, hrvaški ali angleški jezik.

Zainteresirani prevajalci morajo imeti možnost prevajanje zagotavljati 24 ur na dan vse dni v letu in imeti možnost, da se na potrebo po prevajanju odzovejo v dveh urah.

Višina honorarja za prevajalce bo znašala 43,08 evra bruto za uro ustnega prevajanja in 25,80 evra bruto za obračunsko stran pisnega prevoda.

Okvirna vrednost pogodbe o avtorskem delu bo 10.000 evrov bruto. Prav tako bo prevajalec upravičen do povračila prevoznih stroškov za prihod na kraj prevajanja in nazaj v višini kilometrine, ki je določena v 30 odstotkih cene 95-oktanskega bencina za vsak prevoženi kilometer.

Delo po avtorski pogodbi bo potekalo do konca leta 2019, prijave pa policija zbira po pošti ali po elektronskem naslovu do 30. septembra 2019.