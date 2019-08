Na meji s Hrvaško je že postavljenih okoli 180 kilometrov panelne ograje. Foto: BoBo

Na ministrstvu za notranje zadeve ne želijo razkriti, za koliko kilometrov ograje gre in kje vse jo bodo še postavili. Sporočili so le, da postavljanje poteka skladno s sprejetim načrtom in da je ta tajen.

Obenem so na spletni strani policije objavili 100 prostih delovnih mest za delovno mesto policist – nadzornik državne meje. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas šestmesečnega usposabljanja z izbranimi kandidati bodo sklenjene predvidoma januarja 2020.

Nove zaposlitve pri policiji

Po uspešno končanem usposabljanju bodo s kandidati sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za opravljanje nalog varovanja schengenske meje in varovanja objektov, predvidoma na območju policijskih uprav Koper in Novo mesto.

Kandidati morajo imeti srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, veljavno vozniško dovoljenje kategorije B, državljanstvo Slovenije in ustrezne psihofizične sposobnosti.

Dodatno ograjo in zaposlitev policistov je sicer pred časom na obisku Bele krajine napovedal že notranji minister Boštjan Poklukar. Na meji s Hrvaško trenutno že stoji slabih 180 kilometrov začasnih tehničnih ovir.