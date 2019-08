Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay

Tri otroke in eno odraslo osebo, ki je bila v času požara v stanovanju, so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je požar izbuhnil zaradi svečk, ki so jih imeli lastniki prižgane v stanovanju. V požaru je bilo stanovanje v celoti uničeno, ogenj je poškodoval še zgornje stanovanje in stopnišče, povzročena gmotna škoda pa je ocenjena na 40.000 evrov.

Kriminalistična preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Še en požar, tokrat na cesti

Prav tako je za 40.000 evrov škode nastalo na tovornem vozilu, ki je zaradi napake na motorju v ponedeljek zagorelo na relaciji Prevorje–Lesično. Vlečno vozilo, ki je prevažalo pelete, je v celoti zagorelo, priklopno pa delno.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta več ur v celoti zaprta.