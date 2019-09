Policisti na kraju nesreče niso ugotovili sumljivih okoliščin nesreče planinca. Foto: MMC RTV SLO

Celjski policisti so bili v ponedeljek popoldne obveščeni, da na območju Raduhe pogrešajo 23-letnega planinca. Zato so sprožili iskalno akcijo gorskih reševalcev GRS Celje in GRS Koroška, ki so ga nekaj pred 19. uro našli mrtvega.

Ob ogledu kraja nesreče je bilo ugotovljeno, da je planinec ob sestopu po zavarovani poti zdrsnil v globino okoli 100 metrov in zaradi poškodb obležal mrtev, so sporočili iz PU-ja Celje.