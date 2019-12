V Britofu bodo zaradi plina morali izkopati del cestišča. Foto: BoBo

V Britofu pri Kranju vse od torkove eksplozije potekajo redne meritve koncentracije plina. Dopoldanske meritve v jaških so pokazale najvišjo koncentracijo na območju, kjer je prišlo do napake na plinovodu, čeprav so okvarjeni del v sredo že zamenjali. Nižje in višje od te točke koncentracije plina manjše ali pa nične.

"Danes je padla odločitev, da odpremo od 30 do 40 kvadratnih metrov celotnega cestnega telesa na tem delu in s tem omogočimo izpust plina v ozračje," je povedal poveljnik civilne zaščite Mestne občine Kranj Sašo Govekar. Razkopali bodo novo cesto, na kateri je bil šele pred enim mesecem položen grob asfalt. Finančno bo to sicer precejšen zalogaj, a je varnost na prvem mestu, poudarja Govekar.

Med testom bo zaznati vonj po amonijaku

Kot so sporočili s PU-ja Kranj, bodo pristojni na kraju izvedli tudi nadzorovan preizkus napeljave s posebno nenevarno tekočino. "Obstaja možnost, da bo na območju in v okolici zaznati vonj, ki je podoben amonijaku. Snov in test nista nevarna za zdravje in okolico," opozarjajo.

Govekar računa, da bo izkop približno 70 kubičnih metrov materiala trajal nekaj ur. Popoldne pa bodo znova začeli opravljati meritve v jaških. V soboto se bodo nato odločili, kako naprej. "Če se bo izkazalo, da to ni to, in bo plin še vedno prisoten, potem je zgodba nekje drugje in je nekje še ena točka, kjer plin uhaja," je pojasnil Govekar.

Otroci naj se izognejo svoji šolski poti

Cesta na območju intervencije še naprej ostaja zaprta. Območje zapore je enako kot v zadnjih dveh dneh in velja za vse vrste udeležencev. Gibanje na kraju ni dovoljeno. Še vedno sta aktualna tudi opozorilo o prepovedi uporabe odprtega ognja in prijava vonja po zemeljskem plinu v okolici Britofa na interventno številko 112. Starše osnovnošolcev v Predosljah pa opozarjajo, da zaradi zapore na kraju intervencije otroci ne morejo hoditi po običajni šolski poti.

V torek popoldne v vodovodnem jašku na cesti v bližini gasilskega doma v Britofu odjeknila eksplozija. Pri tem sta bila poškodovana dva delavca, ki sta opravljala dela v jašku, in štirje otroci, ki so bili v bližini. Nobeden od poškodovanih naj ne bi imel večjih trajnih posledic. Pri eksploziji ni bila poškodovana nobena izmed hiš, so pa začasno evakuirali stanovalce 20 objektov, ki so se v torek zvečer že lahko vrnili na svoje domove.

Izvajalci del in podjetja Domplan, ki je investitor in upravljavec plinovoda, so v sredo začeli iskati napako na novozgrajenem delu plinovoda. Do uhajanja plina je po njihovih ugotovitvah prišlo na enem izmed stikov, ki so ga v sredo že zamenjali, vendar se kljub prezračevanju z odprtimi jaški plin še vedno zadržuje v določenih porah pod zemljo. Zato intervencijo na kraju dogodka nadaljujejo, kriminalisti pa še preiskujejo vzrok in odgovornosti za nesrečo.