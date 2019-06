V Ljubljani v prometni nesreči hudo poškodovan motorist reševalec

Zaletela sta se avtomobil in motorist reševalec UKC-ja Ljubljana

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Motorist reševalec je bil v nesreči huje poškodovan. Foto: BoBo

V centru Ljubljane na križišču Slovenske in Dunajske ceste se je okrog 8.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik reševalnega motornega kolesa in voznik avtomobila, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.