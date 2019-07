Mestni stadion Fazanerija v Murski Soboti je dobil žaromete, kar omogoča večerne in nočne tekme ter je pogoj za licenco Prve lige. Od deseterice klubov so zdaj brez žarometov samo še pri Triglavu Kranju. Foto: MMC RTV SLO/M. R.

Na zadnjo tekmo hrvaškega prvaka je prišlo med 40 in 50 članov navijaške skupine, ki so želeli nasilno vstopiti na stadion v Murski Soboti.

Zagrebški huligani so se do stadiona prebili skozi gozd, nato so jih ustavili policisti in sledilo je fizično obračunavanje. Hrvate je morala policija pospremiti do meje v Petišovcih.

Dinamo iz Zagreba je končal priprave pred novo sezono v Pomurju. Nogometaši so bivali v hotelu Livada v Moravskih Toplicah, trenirali pa so na stadionu Mure, kjer so igrali tudi prijateljske tekme. Danes je bilo na sporedu srečanje med Dinamom in Orenburgom iz Rusije, ki se je končalo z 2:2, poroča Večer.

Vodstvo hrvaškega kluba se je za tekmo brez gledalcev odločilo zaradi preteklih izkušenj s svojimi navijači, pripadniki zloglasne skupine BBB. Tudi njihove treninge so varovali varnostniki ene izmed varnostnih služb iz Murske Sobote.

Incident navijačev Dinama

Policija zaustavila navijače