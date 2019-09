Policisti so letos najpogosteje obravnavali državljane Pakistana, Alžirije in Afganistana. Foto: BoBo

V vozilu z italijanskimi regstrskimi tablicami sta prebežnike prevažala Italijan in Tunizijec, ki so ju policisti pridržali in jima zasegli vozilo. Za prevažanje tujcev čez mejo, ki nimajo dovoljenja za vstop v Slovenijo ali prebivanje v njej, je sicer zagroženih do pet let zapora in denarna kazen.

V Rosalnicah pri Metliki pa so v sredo policisti prijeli sedem državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo, in Alžirca, ki jim je pri tem pomagal. Alžirca so privedli k preiskovalnemu sodniku.

V Gotenici pri Kočevju pa so policisti ustavili kombi, ki ga je vozil ukrajinski državljan. Po pregledu so ugotovili, da prevaža 15 tujcev, državljanov Iraka, Irana in Somalije, ki so prav tako nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu je bila odvzeta prostost.

Postopki s tujci, ki so nezakonito vstopili v državo, še potekajo.

Avgusta prvič več kot 2000 nezakonitih prehodov meje

Avgusta je v Slovenijo nezakonito vstopilo 2352 ljudi. V prvih osmih mesecih letošnjega leta pa je bil skupno odkrit 9801 nezakonit prehod meje. Do konca avgusta je tako v Slovenijo vstopilo 2344 državljanov Pakistana, 1427 državljanov Alžirije in 1064 državljanov Afganistana. Sledijo državljani Maroka (759), Bangladeša (674), Iraka (558), Irana (499), Sirije (471) in Turčije (371). Preostalih 1563 tujcev je iz drugih držav.

Največ nezakonitih prehodov meje se je letos do vključno avgusta zgodilo na območju PU-ja Koper (3310), sledijo PU Novo mesto (2672), Ljubljana (1975), Maribor (1030), Murska Sobota (445), Celje (214), Nova Gorica (147) in Kranj (8).

Od 9801 tujca, ki je letos nezakonito prišel v Slovenijo, jih je za azil zaprosilo 2577.